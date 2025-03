Czy Avengers: Doomsday już powstaje? Sprzeczne informacje o rozpoczęciu zdjęć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pod koniec marca 2025 roku Marvel Studios ogłosiło część obsady filmu Avengers: Doomsday. Podczas 5,5-godzinnej transmisji na żywo zaprezentowano 27 nazwisk oraz informację, że "prace na planie już ruszyły". Wiele osób założyło, że oznacza to rozpoczęcie zdjęć z udziałem aktorów, jednak najnowsze doniesienia sugerują coś innego.

Czy już kręcą Avengers: Doomsday?

Według Daniela Richtmana, znanego z trafnych przecieków, produkcja już się rozpoczęła, ale zdjęcia z aktorami jeszcze nie ruszyły. Jego źródła twierdzą, że wciąż budowane są scenografie, a ekipa filmowa planuje rozpoczęcie zdjęć dopiero na początku kwietnia. Co więcej, mimo startu prac scenariusz wciąż nie jest ukończony, co może wpłynąć na harmonogram produkcji.

Inaczej twierdzi ApocalypseHorseMan z Nexus Point News, który również uchodzi za dobrze poinformowanego insidera. Według jego informacji aktorzy weszli na plan już 24 marca 2025 roku. Podkreśla on, że budowa scenografii to standardowa część preprodukcji i nic nie wie o tym, by była obecnie kontynuowana równolegle ze zdjęciami.

Spekuluje się, że przyczyną zamieszania są liczne zmiany w koncepcji filmu, przez co harmonogram produkcji uległ całkowitemu przemodelowaniu. W związku z tym opóźnienia i prace nad scenografią na ostatnią chwilę nie są niczym zaskakującym.

Obsada Avengers: Doomsday

Jak wspomniano wcześniej, Marvel Studios ogłosiło 27 nazwisk aktorów, którzy pojawią się w filmie. Wśród największych niespodzianek znajdują się:

Ian McKellen jako Magneto,

James Marsden jako Cyclops.

Rebecca Romjin jako Mystique,

Alan Cumming jako Nightcrawler,

Tenoch Huerta jako Namor.

Avengers: Doomsday - lista potwierdzonych postaci

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Nie jest to jednak pełna obsada – kolejne nazwiska i postacie mają być ogłaszane w nadchodzących miesiącach. Według nieoficjalnych informacji główna obsada ma liczyć aż 50 aktorów, choć studio jeszcze tego nie potwierdziło.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, a premiera filmu Avengers: Doomsday zaplanowana jest na maj 2026 roku.