Znów odkopano topór wojenny? James Gunn odpowiada na komentarz dotyczący powrotu Zacka Snydera do DC

James Gunn odpowiedział na komentarz fana Zacka Snydera, doprecyzowując swój stary post na temat powrotu filmowca do kinowego uniwersum DC. O co chodzi?

Odkąd James Gunn przejął kinowe uniwersum DC, fani Zacka Snydera niejednokrotnie poprzez media społecznościowe i za pomocą różnych hasztagów wstawiali się za swoim ulubionym filmowcem. Chcieli na przykład, by SnyderVerse zostało sprzedane Netflixowi, a także kontynuowania historii z Człowieka ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Ligi Sprawiedliwości.

James Gunn skomentował zresztą akcję "Sell the SnyderVerse to Netflix" na swoim Twitterze. Nowy szef DC stwierdził, że wspomniana platforma streamingowa nie wyraziła zainteresowania czymś takim, tak samo jak sam Zack Snyder, z którym ponoć rozmawiał na ten temat. Dodał, że filmowiec skontaktował się z nim, by wyrazić swoje wsparcie w kwestii restartowania uniwersum i wydawał się szczęśliwy pracami nam Rebel Moon dla Netflixa. Możnaby pomyśleć, że spór został w ten sposób zażegnany. Teraz jednak znów odkopano topór wojenny.

Geekosity donosi, że podczas Q&A w trakcie wydarzenia Full Circle spytano Zacka Snydera, czy byłby zainteresowany powrotem do DC, na co ten odpowiedział:

Kocham ten świat i włożyłem masę wysiłku w rozwijanie jego mitologii, wykonaliśmy też niemałą robotę, tworząc różne scenariusze, więc... tak, oczywiście, byłbym zainteresowany, by zrealizować te pomysły! [...] W międzyczasie ruszamy do przodu i robimy to, co do nas należy.

Z tego powodu wielu fanów zarzuciło, że James Gunn kłamał wcześniej mówiąc, że Zack Snyder nie jest zainteresowany powrotem do franczyzy. W związku z tym nowy szef DCU postanowił odpowiedzieć na klip z wydarzenia Full Circle i doprecyzować swoją starą wypowiedź:

Myślałem, że to oczywiste, że chodziło mi o to, że Zack nigdy w rozmowach ZE MNĄ nie wyraził zainteresowania tym tematem, więc przestańcie o tym spamować w każdym poście!

