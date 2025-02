Kevin Spacey pod ostrzałem. Aktor wspomina film z 1997 roku: „Wziął mnie na celownik”

fot. Sledgehammer Games

Guy Pearce wzruszył się podczas wywiadu z The Hollywood Reporter, gdy wspominał nieprzyjemną współpracę z Kevinem Spaceyem przy filmie Tajemnice Los Angeles z 1997 roku. Dopiero 20 lat po tym doświadczeniu zdał sobie w pełni sprawę z tego, jaki wpływ na niego wywarła.

Guy Pearce wspomina współpracę z Kevinem Spaceyem

Wcześniej Guy Pearce w rozmowie z Andrew Dentonem z 2018 roku stwierdził, że Kevin Spacey nie potrafił „utrzymać rąk przy sobie” na planie, ale później wydał oświadczenie, w którym powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jaki to delikatny temat i doprecyzował, że nie był seksualnie molestowany, ale czuł się niekomfortowo, co zasygnalizował i wyjaśnił, gdy ta sytuacja miała miejsce. Dodał nawet, że żałuje, że wspomniał o tym publicznie. Teraz jednak jest o wiele bardziej otwarty w tym temacie. Powiedział, że nie chciał używać słowa „ofiara”, choć:

Prawdopodobnie byłem ofiarą do pewnego stopnia; choć z pewnością nie na taką skalę, jak inni ludzie, którzy byli ofiarą oprawców seksualnych.

Jak sam przyznaje, na planie Tajemnice Los Angeles powtarzał sobie, że to nic takiego:

Ach, to nic takiego. Naprawdę. Robiłem to przez pięć miesięcy i naprawdę trochę bałem się Kevina, bo był dość agresywnym człowiekiem. Jest niezwykle czarujący, wybitny w tym co robi i tak dalej, to naprawdę imponujące. Potrafi skupić na sobie uwagę. Ale byłem młody i podatny na wpływy, a on definitywnie wziął mnie na celownik, bez dwóch zdań.

Pearce wspomina, że mówił swojej ówczesnej żonie Kate, że jedyne dni, podczas których czuł się bezpiecznie, były wtedy, gdy Simon Baker był na planie, ponieważ cała uwaga Kevina Spaceya przenosiła się na niego, ponieważ był o wiele ładniejszy.

Fot. Materiały prasowe

Guy Pearce nie chce udawać, że nic się nie stało

Dopiero po wielu latach Guy Pearce był w stanie przetworzyć to, co wydarzyło się na planie Tajemnic Los Angeles. W październiku 2017 roku na fali ruchu #MeToo pojawiły się oskarżenia pod adresem Kevina Spaceya. Pearce zdradził, co czuł, gdy zobaczył nagłówki na ten temat.

Byłem w Londynie, pracując nad czymś. Gdy usłyszałem doniesienia, zacząłem płakać i nie mogłem przestać. Myślę, że naprawdę dotarło do mnie, jaki to miało na mnie wpływ; jak to zignorowałem, odłożyłem na półkę, wyparłem, jakkolwiek by tego nie nazwać. To była naprawdę niesamowita pobudka.

Choć Guy Pearce nie chciał wyjawić szczegółów zdarzenia, to dodał, że od tego czasu kilka razy zdarzyło mu się skonfrontować z Kevinem Spaceyem i nie były to przyjemne spotkania. Dodał, że po latach zamierza być bardziej szczery i nazywać rzeczy po imieniu, mówiąc o tym doświadczeniu.

Warto dodać, że gwiazdor został ostatecznie uniewinniony ze wszystkich dziewięciu zarzutów w 2023 roku, o czym możecie przeczytać w: Kevin Spacey niewinny! Jest wyrok sądu z Wielkiej Brytanii.