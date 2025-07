Apple TV+ - nowości na lipiec 2025. Nowe sezony Fundacji i Acapulco

fot. Apple TV+

Lipiec zapowiada się ekscytująco w Apple TV+. Z 3. sezonem powróci Fundacja, która będzie kontynuować epicką opowieść o grupie wyrzutków, którzy podejmują próbę ocalenia ludzkości i odbudowy cywilizacji w obliczu upadku Imperium Galaktycznego. Ponadto zadebiutują nowe odcinki 4. sezonu komedii Acapulco. Na fanów animacji będzie czekać Snoopy prezentuje: Letni musical, a miłośnicy przyrodniczych dokumentów powinni zwrócić uwagę na Poszukiwaczy ginącej przyrody.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.

Apple TV+ - nowości na lipiec 2025

Fundacja

Premiera 1. odcinka 11 lipca

Akcja nowego sezonu toczy się 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii. Fundacja zyskała znaczącą pozycję w galaktyce, a dynastia Cleonów chyli się ku upadkowi. Gdy obie siły próbują zawrzeć niepewny sojusz, nad galaktyką pojawiają się czarne chmury – bezwzględny dowódca "Mule," chce przejąć władzę przy użyciu siły militarnej i kontroli umysłu. Przyszłość galaktyki staje pod znakiem zapytania, a Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleoni i Demerzel stają się pionkami w śmiertelnej grze międzygwiezdnych ambicji.

W trzecim sezonie pojawią się nowi bohaterowie i aktorzy, m.in. laureatka Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, zdobywca Oscara Troy Kotsur oraz Pilou Asbæk. Do swoich ról powrócą także Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann i Rowena King.

Poszukiwacze ginącej przyrody

Premiera 11 lipca

Poznawaj ukryte zakątki świata, towarzysząc trójce znawców dzikiej przyrody w ich wyścigu, by uratować sześć gatunków od wyginięcia. Dzięki talentowi operatorskiemu i umiejętnościom przetrwania, zespół szuka, nagrywa i chroni te rzadkie zwierzęta, zanim będzie za późno.

fot. Apple TV+

Snoopy prezentuje: Letni musical

Premiera 18 lipca

Charlie Brown i jego ekipa wyruszają na obóz letni. Sally, która jest tam po raz pierwszy, nie rozumie ich radości. Ale gdy obóz ma zostać zamknięty, wszyscy łączą siły, by go uratować i by więcej dzieci mogło tworzyć swoje wyjątkowe wspomnienia.

fot. Apple TV+

Acapulco

Premiera dwóch pierwszych odcinków 23 lipca

W czwartym sezonie Máximo (Eugenio Derbez) robi wszystko, co w jego mocy, by przywrócić Las Colinas dawny blask przed ponownym otwarciem. W roku 1986 młody Máximo (Enrique Arrizon) staje przed wyzwaniem, gdy konkurencyjny hotel zajmuje pierwsze miejsce w corocznym rankingu najlepszych hoteli Acapulco. Zrobi wszystko, by odzyskać pozycję lidera i zapewnić przyszłość Las Colinas.

W obsadzie "Acapulco" obok Derbeza i Arrizona znaleźli się również: Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins i Regina Orozco. Do ulubionych bohaterów, takich jak Damián Alcázar, Jaime Camil i Cristo Fernández. W nowym sezonie do obsady dołączają także Keyla Monterroso Mejia i Omar Chaparro jako goście specjalni.

Apple TV+ - kontynuacje seriali w lipcu

