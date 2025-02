fot. Prime Video

Obecnie trwają prace nad 2. sezonem serialu Fallout, który w 2024 roku okazał się wielkim hitem na Prime Video. Ta adaptacja popularnej gry w serwisie Rotten Tomatoes ma 94% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów oraz 90% pozytywnych ocen od użytkowników.

2. sezon Fallout bije na głowę pierwszą serię

W jednej z główny ról występuje Walton Goggins, który wciela się w Ghula. Aktor pojawił się na czerwonym dywanie podczas premiery 3. sezonu Białego Lotosu. Serwis Deadline zapytał się go, czego możemy się spodziewać po nowej serii Fallout.

Jesteśmy w trakcie kręcenia, pracujemy nad tym od listopada i mogę powiedzieć, że 1. sezon był niezwykły. Byłem z niego bardzo zadowolony. Ale to bije wszystko na głowę to, co zrobili ci scenarzyści i artyści, którzy połączyli siły, aby opowiedzieć tę historię. Naprawdę to będzie coś. Nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą. Bardzo ciężko pracujemy, aby tak się stało.

Plan zdjęciowy w 2. sezonie przeniesiono z Nowego Jorku do Los Angeles, dzięki uzyskaniu 25-milionowej ulgi podatkowej. Z powodu pożarów w Kalifornii prace zostały na krótko opóźnione.

Walton Goggins o postaci Ghula w 2. sezonie Fallout.

Ella Purnell zapowiada duże zwroty akcji w 2. sezonie Fallout

Również druga gwiazda Fallout, Ella Purnell, entuzjastycznie wyrażała się o 2. sezonie podczas panelu na MegaCon w Orlando.

Myślę, że będzie naprawdę dobrze. To szalona jazda. Jestem naprawdę wyczerpana. Praca idzie nam bardzo dobrze, aby wydać to na czas.

Następnie aktorka przyznała, że jest podekscytowana nowym sezonem.

Myślę, że nikt nie będzie w stanie przewidzieć, co się stanie. Tym razem jest kilka dużych zwrotów akcji. Tak, będzie zabawnie.

Ellę Purnell ostatnio mogliśmy oglądać w serialu Złotko, który jest dostępny na platformie SkyShowtime.

Fallout - fabuła

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. 200 lat po apokalipsie spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię. Odkrywanie Pustkowia ją zaskakuje. [opis Prime Video]

