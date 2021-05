Joker 2 jest już pewny? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner BRos.

The Hollywood Reporter opublikował listę 100 najlepszych prawników pracujących w Hollywood. Tam też nieoczekiwanie zakopano informację o filmie Joker 2. Według dziennikarza Todd Phillips, twórca Jokera, podpisał kontrakt na reżyserię i współautorstwo scenariusza.

Jako że ta informacja została tak dziwnie ukryta na razie traktujemy ją jako plotkę. Wiemy od jakiegoś czasu, że Warner Bros. planuje coś zrobić z Jokerem 2, ale są to dość ogólne i luźne pogłoski. Wciąż nie wiadomo, o czym ten film mógłby opowiadać.

Zwłaszcza, że Todd Phillips i Joaquin Phoenix dementowali jakiekolwiek informacje o planowanej kontynuacji. Zawsze mówili, że to jednorazowa zamknięta historia. Jednakże nie jest to też nic nowego i zaskakującego, że filmowcy po prostu muszą kłamać, dopóki dany projekt nie zostanie oficjalnie ogłoszony. Wszystko przez to, że podpisują klauzulę o poufności. Dlatego wciąż trzeba na to patrzeć z dystansem. Jednocześnie wiemy, że THR to jedno z najlepszych źródeł w popkulturze, więc trudno nie ufać ich doniesieniom.