W 5. sezonie The Boys do obsady dołączyli aktorzy z serialu Nie z tego świata. Niedawno informowaliśmy, że Misha Collins pojawi się w superbohaterskiej produkcji od Prime Video. Wcześniej swój udział w serialu potwierdził Jared Padalecki.

Jared Padalecki i Jensen Ackles razem na ekranie w The Boys

Podczas Texas Film Awards Padalecki skomentował swój angaż w serialu w rozmowie z Business Insider. Przyznał, że nie wie o tym zbyt wiele, co jest dla niego "cholernie przerażające". Następnie potwierdził, że będzie dzielić ekran z Jensenenm Acklesem, z którym występował w kultowym Nie z tego świata. Aktorzy wcielali się w braci Winchester, którzy polowali na duchy i potwory.

Nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, czy po prostu na siebie nie wpadniemy. Nie wiem o tym zbyt wiele. Nadal starają się pisać [scenariusz] i ustalać, kto tam będzie. Ale to będzie pod koniec tego miesiąca.

Przypomnijmy, że twórcą i showrunnerem The Boys jest Eric Kripke, który zajmował się Nie z tego świata. W każdym sezonie zapraszał do obsady aktorów z serialu emitowanego w latach 2005-2020. Do tej pory na ekranie mogliśmy zobaczyć Jima Beavera (Robert Singer), Jeffreya Deana Morgana (Joe Kessler), Roba Benedicta (Splinter) i wspomnianego Acklesa (Dean Winchester), który wciela się w Soldier Boya. Jego supek powróci nie tylko w finałowym sezonie The Boys, ale również we własnym serialu Vought Rising, którego prace na planie rozpoczną się w sierpniu. Padalecki dodał:

Bardzo dobrze znam Erica Kripke'ego. Bardzo dobrze znam The Boys. Powiedział: "Hej, chcesz się zabawić?". Ja na to: "Tak, chyba?".

Aktor powiedział, że to jego żona zachęciła go do przyjęcia roli, ale postawił warunek. Odniósł się do swojej wypowiedzi, w której mówił, że jeśli ma się rozebrać przed kamerą to potrzebuje miesiąca na jedzenie brokułów, ryżu i piersi kurczaka, aby potem cały dzień robić pompki. Padalecki zdaje sobie sprawę, że fani będą się cieszyć z tej ponownej współpracy. Jednak dodał:

To dla mnie cholernie przerażające.

Nowe odcinki 5. sezonu The Boys najprawdopodobniej trafią na platformę w 2026 roku.

