Kim zainspirował się Jason Momoa kreując Aquamana? To popularny rockman

fot. Warner Bros.

Reklama

Jason Momoa zadebiutował w roli Aquamana w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, ale bardziej znaczącą rolę odegrał w Lidze Sprawiedliwości. Potem otrzymał własny film, który miał premierę w 2018 roku, a w grudniu 2023 roku powrócił po raz ostatni do roli w Aquaman i Zaginione Królestwo. Jego wersja tego superbohatera różni się od tej znanej z komiksów, a aktor w ostatnim wywiadzie wyjawił na kim się wzorował.

Jason Momoa zainspirował się Slashem

Jason Momoa wystąpił ostatnio w programie Jimmy'ego Kimmela, gdzie zdradził, kto stał się dla niego inspiracją do wykreowania wizerunku Aquamana.

Stworzyłem Aquamana trochę na wzór Slasha. Spójrzcie na pierwszą Ligę Sprawiedliwości - to jest Slash. To znaczy - jak powinieneś się ubrać, jakbyś grał Aquamana? Nie założysz koszulki polo i jakichś spodni khaki. Po prostu dawał czadu. Zack [Snyder] zaprojektował go w taki sposób, aby był rockandrollowcem. Uderzył Supermana w twarz i pocałował Wonder Woman. Nic go nie obchodziło.

Następnie przyznał, że słynny gitarzysta Guns N' Roses odegrał ważną rolę w jego życiu. Miał też okazję z nim porozmawiać w jego programie dokumentalnym pt. On the Roam. Dodał, że był bardzo zdenerwowany spotkaniem, ponieważ pierwszy raz w życiu przeprowadzał wywiad. Ale i tak był zachwycony. Poniżej możecie zobaczyć wspólne zdjęcie Momoi i Slasha z tego momentu z 2020 roku.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jason Momoa (@prideofgypsies) ROZWIŃ ▼