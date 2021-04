Kina w Polsce nadal będą zamknięte. Przedłużono obostrzenia

Materiały prasowe

Podczas konferencji prasowej ogłoszono przedłużenie większości obostrzeń o kolejny tydzień. Oznacza to, że kina i inne ośrodki kultury pozostaną zamknięte przynajmniej do 25 kwietnia 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że wówczas zostaną otwarte, bo sytuacja pandemiczna nadal jest trudna. W końcu 7 kwietnia mówiono o obostrzeniach do 19 kwietnia, więc sytuacja ciągle się zmienia.

Są jednak wyjątki w kwestii obostrzeń. 19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć we współzawodnictwach sportowych prowadzonych przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

To wszystko oznacza, że jest bardzo mała szansa, by Godzilla kontra Kong oraz Mortal Kombat weszły na polskie ekrany kin jeszcze w kwietniu 2021 roku.

https://twitter.com/PremierRP/status/1382254523851407361