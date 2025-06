Film The Legend of Zelda oficjalnie opóźniony! Dyrektor Nintendo podał powód

fot. Nintendo

Dyrektor i główny manager do spraw rozrywki i analizy w Nintendo, Shigeru Miyamoto poinformował o przesunięciu daty premiery filmu live-action The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda - opóźnienie premiery

Nowa data premiery The Legend of Zelda została zapowiedziana na 7 maja 2027. Zostało to podyktowane "powodami związanymi z produkcją" - prawdopodobnie chodzi o pokrycie się dat premiery z niezatytułowanym projektem od Disneya, który mógłby odciągnąć widzów od ekranizacji serii gier Nintendo. Aktualna data premiery pierwotnie miała należeć do Avengers: Secret Wars, jednak hit MCU został przesunięty na 18 grudnia.

The Legend of Zelda – co wiadomo?

Na razie nie ujawniono zbyt wiele informacji na temat Zeldy. Nintendo zapowiedziało projekt w listopadzie 2023 roku i ujawniło, że jego reżyserem będzie Wes Ball, a producentami Avi Arad i Shigeru Miyamoto z ramienia Nintendo. Wiadomo, że Ball chciałby stworzyć "poważną", realistyczną adaptację gry, która przeniesie widza do przedstawionego świata. Nie wiadomo, której konkretnie gry z serii film będzie dotyczył.