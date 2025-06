Elektryczny flagowiec Xiaomi SU7 Ultra podbije wirtualne tory w Gran Turismo 7!

Reklama

Polyphony Digital ma długą tradycję współpracy z firmami motoryzacyjnymi i z niebywałym pietyzmem przeniosło do Gran Turismo tysiące wspaniałych samochodów. Czasami wychodzą jednak poza światy wirtualne, a jednym z najbardziej spektakularnych przykładów była współpraca przy projektowaniu menusów systemu pokładowego w legendarnym Nissanie GT-R. W przypadku partnerstwa z Xiaomi będzie podobnie, ale o tym za chwilę.

Informacja została ogłoszona podczas pierwszej rundy turniejów Gran Turismo World Series 2025. Xiaomi, stosunkowo nowy, ale bardzo ekscytujący gracz na rynku motoryzacyjnym, zawarł partnerstwo z legendarnym Polyphony Digital. Efektem będzie dodanie najwyższej klasy modelu Xiaomi SU7 Ultra do jednej z najbardziej realistycznych gier wyścigowych na świecie – Gran Turismo 7, dostępnego na konsolach PlayStation 4 i 5. To potwierdzenie rosnącej roli samochodów elektrycznych i uznanie dla inżynieryjnych dokonań Xiaomi.

Xiaomi SU7 Ultra w Gran Turismo 7 Zobacz więcej Reklama

Decyzja o włączeniu Xiaomi SU7 Ultra do GT7 nie jest przypadkowa. Seria Gran Turismo słynie z niezwykłej wierności odwzorowania realnych osiągów i fizyki samochodów. Twórca gry, Kazunori Yamauchi, podczas wizyty w Pekinie osobiście testował SU7 Ultra i odwiedził fabrykę Xiaomi. Podkreślił spektakularny debiut marki w motoryzacji w 2024 roku i ogromne możliwości jej pierwszego samochodu, stanowiącego kluczowy element ekosystemu „Human x Car x Home”. Szczególnie wyróżnił rekordowe osiągi prototypu SU7 Ultra na torze Nürburgring, podkreślając, że odwaga i pasja Xiaomi w dążeniu do innowacyjności doskonale współgrają z filozofią Gran Turismo.

Lei Jun, założyciel i CEO Xiaomi, odniósł się do wspólnych wartości obu firm: budowania lepszego społeczeństwa poprzez innowacyjną technologię dostępną dla wszystkich. Umieszczenie SU7 Ultra w tak renomowanej serii jak Gran Turismo jest dla marki ogromnym zaszczytem.

Xiaomi SU7 Ultra

Ekstremalna moc: trójsilnikowy układ napędowy HyperEngine V8s Xiaomi (27 200 obr./min) generuje łączną moc 1548 KM.

Oszałamiające przyspieszenie: 0-100 km/h w zaledwie 1,98 sekundy.

Zawrotna prędkość: maksymalna prędkość przekracza 350 km/h.

Lekkość i wytrzymałość: konstrukcja wykorzystująca 5,5 m² komponentów z włókna węglowego dla optymalnej sztywności i rozkładu masy.

Testy na legendarnych torach: zespół Xiaomi EV, pod kierownictwem głównego kierowcy testowego Zhoucan Rena, prowadzi intensywne testy na torach na całym świecie, w szczególności na legendarnie wymagającym Nürburgring Nordschleife, gdzie SU7 Ultra ustanowił rekord toru czterodrzwiowych sedanów elektrycznych czasem 6 min. i 46,874 sekundy.

Przeniesienie Xiaomi SU7 Ultra do gry Gran Turismo 7 to efekt ścisłej współpracy inżynierów Xiaomi EV i Polyphony Digital mającej na celu idealne odwzorowanie zarówno wyglądu, jak i dynamiki jazdy supersedana. Wkrótce gracze na całym świecie będą mogli sami przekonać się o jego możliwościach na wirtualnym torze. Partnerstwo wykracza jednak poza samo dodanie modelu samochodu do gry – Xiaomi i Polyphony Digital potwierdziły już współpracę nad kolejnym projektem: koncepcyjnym pojazdem Xiaomi VISION GRAN TURISMO, co zapowiada dalsze, ekscytujące połączenie świata zaawansowanej motoryzacji i cyfrowej rozrywki.