Magia kontra nauka w uniwersum Marvela! Zwiastun Ironheart już dostępny

Według producenta i reżysera Ryana Cooglera, Ironheart ma być nietypowym miksem świata nauki i magii. Riri Williams, genialna naukowczyni zainspirowana Iron Manem, buduje metalową zbroję, ale musi zmierzyć się z tajemniczym złoczyńcą ze świata magii — The Hoodem. Co więcej, zwiastun sugeruje, że tytułowa superbohaterka jakoś połączy naukę z magią, tworząc swój kostium! Czyżby magia Hooda dawała moc tej zbroi?

Ironheart — pełny zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami. Serial ma mieć sześć odcinków.

Ironheart – o czym opowiada serial?

Historia skupia się na Riri Williams (Dominique Thorne) — młodej, genialnej wynalazczyni, która pragnie zaznaczyć swoją obecność w świecie. W tym celu wraca do rodzinnego Chicago. Zainspirowana postacią Iron Mana, konstruuje zbroję podobną do jego, jednak brak środków finansowych utrudnia jej rozwinięcie technologii. Aby spełnić swoje ambicje, nawiązuje kontakt z tajemniczym Parkerem Robbinsem (Anthony Ramos) — przestępcą znanym jako The Hood. Riri, jako następczyni Iron Mana, zostaje wciągnięta w konflikt, w którym nauka ściera się z magią.

Premiera serialu na Disney+ zaplanowana jest na 24 czerwca 2025 roku. Na start udostępnione zostaną trzy odcinki.