Oczy Wakandy z przedpremierą na festiwalu! Czego spodziewać się po 1. odcinku?

Todd Harris zaprezentował 1. odcinek Oczu Wakandy na festiwalu filmowym Annecy Animation Festival we Francji. Seans odbył się przed sesją Q&A na panelu 9 czerwca.

Oczy Wakandy - 0 czym jest 1. odcinek?

Pierwszy z czterech odcinków serialu, zatytułowany Into the Lion's Den został osadzony w 1260 r. p.n.e. Fabuła skupia się na wakandyjskiej agentce, byłej członkini Dora Milaje o imieniu Noni (w tej roli Winnie Harlow), która ściga mężczyznę o pseudonimie Lion (Cress Williams). Lion zdezerterował ze straży Wakandy, by poprowadzić bandę piratów, i ukradł technologię z Wakandy, aby założyć własne królestwo. Noni odnajduje go na Krecie, gdzie załoga Liona, złożona z wojowników z całego świata, właśnie plądruje i zniewala miasteczko. Pojawiły się także nawiązania do Czarnej Pantery.

Animacja jest w stylu 3D, jednak niektóre efekty wizualne zrealizowano w technice 2D. Projekt wizualny ma zaś na celu podkreślenie specyfiki kulturowej i pokazanie różnorodności kultur, z którymi Wakandczycy mieli kontakt na przestrzeni czasu, przy jednoczesnym zachowaniu futurystycznego stylu znanego z filmu.

Oczy Wakandy - fabuła, obsada, data premiery

Oczy Wakandy to opowieść o wojownikach fikcyjnego afrykańskiego narodu zamieszkującego Wakandę i jego zasadach. Ma być to ściśle powiązane z MCU - jak żaden inny dotąd serial animowany Marvela. Zobaczymy, jak Wakanda zmieniała się na przestrzeni dziejów, co będzie powiązane z różnymi fazami kinowego uniwersum.

W potwierdzonej obsadzie głosowej znaleźli się: Cress Williams, Winnie Harlow, Anika Noni Ross, Steve Toussaint, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams i Zeke Alton.

Premiera serialu Oczy Wakandy na Disney+ odbędzie się w sierpniu tego roku. Nie potwierdzono jeszcze dokładnej daty.