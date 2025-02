Nowy serial HBO. Ten duet znów łączy siły po trzech dekadach!

Fot. Materiały prasowe

Trzy dekady po zakończeniu Mojego tak zwanego życia, twórczyni i gwiazda serialu spotykają się ponownie, by wziąć udział w nowym projekcie. Claire Danes i Winnie Holzman będą wspólnie pracować nad nowym serialem HBO zatytułowanym The Applebaum Curse.

The Applebaum Curse - informacje o nowym serialu HBO

The Applebaum Curse to nowy serial HBO. Obecnie jest na wczesnym etapie rozwoju. Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie. Winnie Holzman napisze scenariusz i obejmie stanowisko showrunnerki. Claire Danes zagra główną rolę. Obie będą również producentkami wykonawczymi.

Wspomniane wyżej Moje tak zwane życie zadebiutowało w 1994 roku. Serial spodobał się krytykom i okazał się przełomem w karierze Claire Danes – aktorka za rolę w produkcji otrzymała Złoty Glob i nominację do Emmy. Winnie Holzman również dostała nominację do Emmy, za napisanie scenariusza do odcinka pilotażowego.

Claire Danes jest znana z takich produkcji jak Gwiezdny pył, Romeo i Julia, Temple Grandin czy Homeland. Winnie Holzman za to niedawno wraz z Daną Fox napisała scenariusz do kinowego hitu Wicked, który dostał aż 10 nominacji do tegorocznych Oscarów.