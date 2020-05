Kina samochodowe otwarte szybciej. Co z podatkiem od serwisów streamingowych?

Kina w Polsce wciąż pozostają zamknięte i nawet pomimo znoszenia obostrzeń, wciąż są w czwartym etapie odmrażania gospodarki. Oznacza to, że przyjdzie jeszcze poczekać miłośnikom oglądania filmów na dużym ekranie, ale z wysokości fotela sali kinowej. Okazuje się bowiem, że kina samochodowe wciąż mogą zostać otwarte o wiele szybciej. Wspomniał o tym Minister Kultury, Piotr Gliński w rozmowie z Robertem Mazurkiem dla RMF FM.

Gliński powiedział podczas wywiadu, że nie wie dokładnie, kiedy będzie możliwe otworzenie kin. Zdradził jednak, że kina samochodowe oraz niewielkie kina studyjne, będą mogły zostać otwarte w szybszej perspektywie. W drugim etapie znoszenia obostrzeń, zostaną otwarte muzea i galerie, ale - co podkreśla Minister Kultury - każdy z przypadków rozpatrzony zostanie indywidualny i nie oznacza to, że otwarte zostaną wszystkie instytucje kulturalne. To samo dotyczyć będzie kin, ale dokładne daty nie są na razie znane.

Minister Gliński zapytany został również o podatek od serwisów streamingowych w Polsce. Przypomnijmy, że Tarcza Antykryzysowa 3.0, która zawiera „przepisy osłonowe związane z epidemią koronawirusa”, zakłada, że operatorzy platform z filmami i serialami będą musieli zapłacić 1,5% przychodów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Gliński w rozmowie dla RMF FM powiedział jednak, że nie jest to podatek, tylko składka.

Składka od przychodów na rozwój polskiego kina. Taką samą składkę płacą nadawcy telewizyjni na Polski Instytut Sztuki Filmowej, kiniarze, dystrybutorzy, właściciele kablówek. I także ci, którzy robią niesamowite pieniądze, podzielą się niewielkim kawałkiem tego, co zarobili w Polsce, żeby napędzały rodzimą kinematografię. Dyrektywa europejska do tego zachęca, inne państwa także to wprowadziły i my również wprowadzimy. Chodzi o składkę, żebyśmy wspólnie rozwijali możliwości kina w Polsce.

Na razie nie wiadomo, czy spowoduje to wzrost cen serwisów streamingowych, jak choćby Netflix.