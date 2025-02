To najbardziej ambitna fanowska animacja Gwiezdnych Wojen w historii. Adaptuje jedną z najlepszych książek

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny tkwią w świadomości ludzi na całym świecie od wielu dekad. Powstało wiele gier, komiksów, seriali i książek na podstawie tego, co wykreował George Lucas jeszcze przy okazji samej Oryginalnej Trylogii. Bez wątpienia jedną z najbardziej ikonicznych pozycji jest seria Trylogia Thrawna od Timothy'ego Zahna, której akcja toczy się po Powrocie Jedi i przedstawia w pełnej krasie Wielkiego Admirała Thrawna. To postać, którą fani pokochali tak bardzo, że została w końcu przeniesiona do disneyowskiego kanonu Gwiezdnych Wojen i obecnie gra pierwsze skrzypce w tzw. Mando-Verse.

W serwisie YouTube pojawiło się coś, co uszczęśliwi wszystkich fanów książki Dziedzic Imperium. Damien Valentine samodzielnie stworzył animowaną wersję tej książki, która po pięciu latach została ukończona i obsypana rozmaitymi nagrodami. Obecnie jest opublikowana w YouTube w dwóch częściach. Całość trwa ponad trzy godziny, więc w stworzenie tego włożono wiele serca i czasu, co warto docenić.

Twórca przyznał, że obecnie pracuje nad zaadaptowaniem w podobny sposób drugiej części z Trylogii. Tymczasem sprawdźcie, jak Wam się podoba ta animacja.

