Avengers: Secret Wars z nieoczekiwanymi postaciami. Jeszcze więcej herosów i złoczyńców

Prace nad Avengers: Doomsday trwają. Po miesiącach zdjęć twórcy zrobią sobie przerwę, a potem wrócą na plan, by kręcić Avengers: Secret Wars. Według nowej plotki zobaczymy tutaj bardzo dużo superbohaterów i złoczyńców, których jeszcze na ekranie nie widzieliśmy.

Avengers: Secret Wars – nowi superbohaterowie i złoczyńcy

Informacja pochodzi od zaufanego i rzetelnego insidera @Cryptic4kQual, który twierdzi, że pojawią się nieznane widzom postacie herosów i łotrów, których na ekranie nie widzieliśmy. Nie chodzi więc o postacie, które kiedyś gdzieś się pojawiły w filmach, jak X-Meni czy Ghost Rider. Dodaje, że będą to występy jednorazowe i prawdopodobnie nigdy potem ich nie zobaczymy. Nie tworzą oryginalnych postaci, ponieważ biorą je z komiksów.

Tak napisał na koniec:

– Najprawdopodobniej są to bohaterowie z innych rzeczywistości, których nie widzieliśmy i których można byłoby łatwo się pozbyć. Nie sądzę, by chcieli popsuć główną linię czasową nowymi ludźmi, których nie widzieliśmy w serialach i filmach, by potem mieli tu zostać na dłużej.

Avengers: Doomsday i Secret Wars - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

W walce z Doktorem Doomem będzie trzeba większej armii superbohaterów niż w Avengers: Koniec gry. Doom, według plotek, będzie miał własną armię złoczyńców, w tym alternatywne złe wersje postaci z grupy Avengers.

Na razie nie wiadomo, jakie postacie z historii obrazkowych mogą zostać przeniesione, ale dla widzów, którzy komiksów nie czytają, raczej nie będzie to ktoś rozpoznawalny.

Avengers: Secret Wars – premiera w 2027 roku.