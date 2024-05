Historia Mae w Królestwie Planety Małp miała być rozbudowana. Freya Allan zdradza szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Królestwo Planety Małp zadebiutowało już w kinach, a jednym z najważniejszych wątków filmu jest historia Mae, w którą wciela się Freya Allan. Zanim poznamy motywacje dziewczyny do podążania śladem Noi, bohaterka zachowuje się jak inni ludzie, którzy są nazywani przez małpy Echami. Dziewczyna jest jednak inna i nie uległa groźnemu wirusowi, który pozbawił resztę ludzkości inteligencji. Motyw ten miał zostać jeszcze bardziej rozbudowany w filmie, ale twórcy zdecydowali się go usunąć, nadając Mae nieco więcej tajemniczości.

Królestwo Planety Małp - historia Mae miała być trochę inna

W rozmowie z The Hollywood Reporter Allan ujawniła, że w scenariuszu zaszły poważne zmiany dotyczące historii jej bohaterki. Widzowie mieli dowiedzieć się więcej o przeszłości tej postaci i podjętej przez nią misji, a także dla kogo chciała ją wykonać.

Aktorka przyznaje, że Mae mieliśmy poznać, jak podróżuje wraz z innymi ludźmi:

Pierwotnie podróżowała wraz z grupą, więc miała wsparcie. Chodziła z ludźmi, a połączenie sił z małpami nie było planem. Jej obóz został zaatakowany i wszyscy ludzie zginęli. Została tylko ona i jest całkowicie samotna, nie mając nic i nikogo. Musi więc zdecydować się na uczynienie Noi swoim kompanem, ponieważ nie ma nikogo innego. Jednak nie było to częścią planu, więc zastanawia się, co uczynić dalej.

Freya Allan dodała, że Mae przede wszystkim chciała zrealizować zadanie rozpoczęte przez jej rodziców:

Po pierwsze, nie chc zrezygnować z człowieczeństwa, ponieważ jej grupa zginęła, a byli tam ludzie, na których naprawdę jej zależało. Zatem małpy Proximusa zabiły jej najbliższych, podobnie jak Noi, i właśnie to jest w tym najdziwniejsze. Stworzyłam także historię, że jej rodzice również wyjechali i próbowali wykonać tę samą misję, ale nigdy nie wrócili, prawdopodobnie ginąc po drodze. Ona jednak tego nie wie. Więc zasadniczo robi to dla ludzi, których kocha, i tak się składa, że ​​dotyczy to także całej ludzkości. Więc jedyne, co jej pozostało, to ta misja, ponieważ zginęło tak wielu ludzi, których kocha.

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.