Leonardo DiCaprio w Squid Game? Tego chce reżyser

fot. materiały prasowe

W Seulu w Korei Południowej odbyłą się konferencja prasowa, która miała związek z sukcesem Squid Game podczas historycznego rozdania nagród Emmy 2022. W wydarzeniu uczestniczył między innymi reżyser i scenarzysta Hwang Dong-hyuk.

Leonardo DiCaprio w Squid Game?

Padło pytanie, czy w 2. sezonie Squid Game pojawi się jakiś znany hollywoodzki aktor. Twórca to wyklucza, bo historia nadal jest osadzona w Korei Południowej, ale chciałby to zmienić w 3. sezonie.

Leonardo DiCaprio - Może w 3. sezonie, ale nie w drugim, który nadal osadzony jest w Korei.powiedział, że jest wielkim fanem Squid Game, więc może jeśli czas i szanse pozwolą, zaprosimy go do dołączenia do serialu.

Na ten moment nie wiadomo, czy DiCaprio byłby tym zainteresowany.

Prace na planie 2. sezonu mają ruszyć w 2023 roku, a premiera w Netflixie odbędzie się 2024 roku. Reżyser potwierdził to podczas konferencji. Dodał takżę,że w wyniku sukcesu Squid Game dostanie większy budżet. Gry, w których bohaterowie będą się zmagać zostały już wybrane.

Squid Game miało premierę w 2021 roku i stało się globalnym fenomenem na niespotykaną do tej pory skalę. W pierwsze 28 dni wyświetlono 1 mld 650 mln godzin. Jest to wynik, do którego żaden serial się nawet nie zbliżył.

Wszyscy zebrani mają nadzieję, że ten sukces pozwoli innym koreańskim treściom trafiać do widzów na całym świecie.