Emmy 2022 - nagrody rozdane - są niespodzianki. Historyczne wygrane Squid Game!

fot. Netflix

Emmy 2022 to historyczna edycja rozdania nagród. Wszystko za sprawą koreańskiego serialu Squid Game, którego nominacje już były ważne, bo to produkcja nieanglojęzyczna. Zdobycie nagród w kategoriach najlepszy aktor i reżyser to pierwsze wyróżnienia w historii Emmy dla produkcji nie anglojęzycznej.

Poza tym nie da się ominąć dominacji Białego lotosu w kategorii serialu limitowanego. Ponadto Zendaya stała się najmłodszą aktorką w historii, która dwa razy z rzędu zdobyła nagrodę w kategorii aktorskiej. Do tego Michael Keaton zdobył swoją pierwszą Emmy w karierze.

HBO/HBO Max dominuje z łączną liczbą 37 nagród (w tym Emmy w kategoriach technicznych). Natomiast Netflix, który dominował w 2021 roku, ma ich jedynie 26, w tym tylko trzy w najważniejszych kategoriach, bo reszta to wyróżnienia w kategoriach technicznych.

Emmy 2022 - niespodzianki

Dominacja Teda Lasso jest uważana za jedną z niespodzianek wieczoru, bo 2. sezon hitu platformy Apple TV+ miał bardzo mieszane recenzje.

Za zaskoczenie uważa się też wyróżnienie nowej świetnie ocenianej komedii Misja: Podstawówka w kategorii aktorskiej. Sheryl Lee Ralph zdobyła statuetkę, choć faworytki były inne. Ten serial zdobył też nagrodę za najlepszy scenariusz i jego fani nie są zaskoczeni wyróżnieniem. Produkcja jest dostępna w Polsce na Disney+.

Ciekawa walka była pomiędzy aktorami Sukcesji. Chociaż Kieran Culkin był faworytem, to niespodziewanie nagrodę zdobył Matthew Macfadyen, czyli serialowy Tom.

W kategorii reality show niespodzianką jest wygrana Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls, czyli programu Amazon Prime Video. Tym samym zakończył on czteroletnią passę RuPaul's Drag Race.

Emmy 2022 - zwycięzcy

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

Sukcesja

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Zendaya - Euforia

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Julia Garner - Ozark

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Lee Jung-jae - Squid Game

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM

Matthew Macfadyen - Sukcesja

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sukcesja

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Squid Game

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM

Jean Smart - Hacks

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM

Sheryl Lee Ralph - Misja: Podstawówka

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM

Jason Sudeikis - Ted Lasso

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM

Brett Goldstein - Ted Lasso

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU KOMEDIOWYM

Ted Lasso

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU KOMEDIOWYM

Misja: Podstawówka

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY LUB ANTOLOGIA

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Michael Keaton - Dopesick

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Murray Bartlett - Biały lotos

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Amanda Seyfried - The Dropout

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Jennifer Coolidge - Biały Lotos

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV

Biały lotos

NAJLEPSZA REŻYSERIA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV