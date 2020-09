Liga Sprawiedliwości - Jason Momoa wspiera Raya Fishera w walce z Warner Bros

fot. Warner Bros.

Jedną z obecnie najgłośniejszych spraw w Hollywood jest konflikt Raya Fishera z Warner Bros. Jest on pokłosiem oskarżeń aktora wobec reżysera Jossa Whedona, który prowadził dokrętki filmu Liga Sprawiedliwości oraz producentów widowiska, Jona Berga i Geoffa Johnsa. Dotyczyły one toksycznej atmosfery na planie wspomnianych dokrętek i przymykania oczu na sprawę przez producentów. Po tym aktor wszedł w otwarty konflikt z Warner Bros, w którym nawzajem obydwie strony oskarżają się o kolejne uchybienia i nieprofesjonalizm. Aktora w walce postanowił wesprzeć kolega z planu Ligi Jason Momoa. Na swoim Instastories zamieścił on ich wspólne zdjęcie z San Diego Comic-Conu w 2017 roku. Całość opatrzył hashtagiem #IStandWithRayFisher.

fot. Warner Bros.

Dla przypomnienia w 2021 roku w HBO Max pojawi się w czterech częściach reżyserska wersja Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, co jest wynikiem akcji niezadowolonych fanów z pracy przy dokrętkach wspomnianego Jossa Whedona.