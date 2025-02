Mamy Dumbledore'a w serialu Harry Potter. Aktor potwierdza rolę!

Fot. Materiały prasowe

John Lithgow otwarcie potwierdza, że zagra Albusa Dumbledore'a w serialu Harry Potter. W filmach tę postać grali Richard Harris, Michael Gambon oraz Jude Law. Aktor w rozmowie ze ScreenRantem potwierdza i komentuje trudną decyzję o przyjęciu tej roli.

John Lithgow jako Albus Dumbledore

– Była to dla mnie niespodzianka. Zadzwonili do mnie podczas festiwalu filmowego w Sundance. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ ta rola zdefiniuje ostatni rozdział mojego życia. Boję się, ale jestem podekscytowany. Cudowni ludzie zajmują się Harrym Potterem. Gdy skończymy pracę, będę mieć jakieś 87 lat, ale się zgodziłem.

fot. materiały prasowe

Tym samym John Lithgow stał się pierwszym potwierdzonym aktorem w serialu. Za sterami stoją showrunnerka Francesca Gardiner i reżyser Mark Mylod.

Premiera serialu Harry Potter jest planowana na koniec 2026 roku lub początek 2027 roku. Twórcy zapowiadali, że serial ma być wierniejszą adaptacją książek autorstwa J.K. Rowling niż filmy. Każda książka to jeden 10-odcinkowy sezon serialu.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie zdjęciowym.