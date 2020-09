Liga Sprawiedliwości - walka Raya Fishera z Warner Bros trwa. Aktor atakuje Waltera Hamadę

fot. Warner Bros

Kolejna runda walki między Rayem Fisherem a Warner Bros. Dla przypomnienia wszystko zaczęło się od oskarżeń aktora wobec Jossa Whedona oraz producentów Jona Berga i Geoffa Johnsa związanych z toksyczną atmosferą w czasie dokrętek do widowiska Liga Sprawiedliwości. W kolejnym oświadczeniu skrytykował szefa DC Films Waltera Hamadę, za to, że próbował poświęcić Jossa Whedona i Jona Berga - robił to w nadziei na to, że stanowisko aktora względem Geoffa Johnsa złagodnieje. WarnerMedia w oficjalnym oświadczeniu twierdzi, że Hamada ściśle współpracował z aktorem, jednak ten nie chciał między innymi spotkać się ze śledczymi wynajętymi do wyjaśnienia sprawy. W najnowszym wideo opublikowanym przez Fishera twierdzi on, że jest więcej osób chętnych do wzięcia udziału w dochodzeniu . Twierdzi również, że reakcja szefa DC Films, Waltera Hamady, jest częścią „dziwnej, smutnej i desperackiej gry, ale przewidywalnej”.

Ponadto wyjawił, że Hamada nie do końca wierzył w zarzuty wobec Geoffa Johnsa. Jednak Fisher próbował mu wyjaśnić między innymi to, że producent wystosował groźby dotyczące kariery aktora. Gwiazdor zdradził również, że w 2018 roku Johns zadzwonił do niego, aby napawać się, że w uniwersum pojawił się nowy Cyborg, w serialu, który produkuje. Chodziło oczywiście o Doom Patrol.

Dla przypomnienia wcześniej Fisher wcześniej przedstawił dowód w postaci maila, dotyczący tego, że rozmawiał ze śledczymi, którzy według niego zostali jednak powołani przez Warner Bros, a nie przez WarnerMedia.