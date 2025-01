fot. materiały prasowe

Reklama

Jake Gyllenhaal ma zagrać główną rolę w nowym filmie M. Night Shyamalana i Nicholasa Sparksa, jak twierdzą źródła Deadline. Film ma być paranormalnym romansem i thrillerem. Shyamalan zajmie się reżyserią, a Sparks obejmie rolę producenta wykonawczego. Poza tym pierwszy z nich napisze scenariusz, a drugi książkę, na bazie tej samej historii miłosnej.

M. Night Shyamalan i Nicholas Sparks - kim są?

To dość nietypowe połączenie. Nicholas Sparks to znany autor romansów, który ma na koncie takie książki jak Pamiętnik, List w butelce i Ostatnia piosenka. Z kolei twórczość M. Night Shyamalana może budzić mieszane uczucia. Z jednej strony dał nam takie udane filmy jak Szósty zmysł, Split i Unbreakable, a z drugiej – Ostatniego władcę wiatru, uznawanego za jedną z najgorszych adaptacji w historii, z zaledwie 5% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes. Musicie przyznać, że to nieoczywisty crossover dwóch artystów.

Jake Gyllenhaal - z czego jest znany?

Jeśli chodzi o Jake'a Gyllenhaala, aktor również ma bogate portfolio. Wśród jego popularnych projektów są między innymi Do utraty sił, Zwierzęta nocy, Zodiak czy Spider-Man: Daleko od domu. Zdobył nominację do Oscara za występ w Tajemnicy Brokeback Mountain i trzy nominacje do Złotych Globów za filmy Miłość i inne używki, Wolny strzelec i Uznany za niewinnego.