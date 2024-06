Najgorsze kostiumy Marvela. W komiksach świetne, w filmach brzydactwa

fot. materiały prasowe

Uniwersum Marvela jest wypełnione niesamowitymi postaciami. Fantastyczne moce, przewrotne motywacje i niezapomniane zwroty akcji, to aspekty, które z całą pewnością wyróżniają obrazy toczącej się walki dobra ze złem. Ale to nie wszystko! Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Nie byłoby superbohaterskiego kina bez zachwycających strojów. Kostiumy to niezwykle istotny punkt przy kręceniu komiksowych historii. Wielokrotnie bywało tak, że to właśnie one dźwigały ciężar udanej rozrywki.

Wszystko jednak ma swoje dobre i złe strony. Ubiór postaci wywołuje również ogromne kontrowersje. Dzieje się tak, ponieważ w niektórych przypadkach stworzenie satysfakcjonującego kombinezonu dla bohatera wykracza ponad siły twórców. Boleśnie odczuli to fani MCU, dla których wiele adaptacji komiksowych strojów to kostiumowe nieporozumienie. W tej galerii chcielibyśmy Wam zaprezentować przykłady postaci z filmów i seriali Marvela, których wygląd mocno zraził widzów.

Zestawienie pochodzi ze strony internetowej Ranker, na której powstają tematyczna rankingi. Na kształt i ostateczny wynik mają bezpośredni wpływ użytkownicy portalu, gdyż to oni oddają swoje głosy.

Najgorsze kostiumy Marvela - ranking

Zakładamy, że Wy również natknęliście się na kostiumowe niewypały Marvela. Podzielcie się z nami Waszą opinią w komentarzach.

30. Susan Storm/Niewidzialna Kobieta - Fantastyczna Czwórka (2005)

