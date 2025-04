Realme 14 5G i 14T – polska premiera odpornych smartfonów z rekordową baterią

fot. realme

Główną cechą wyróżniającą oba nowe modele smartfonów realme jest bateria o rekordowej gęstości energii 782 Wh/L, co pozwala na zachowanie smukłej konstrukcji (grubość zaledwie 7,97 mm) telefonów przy imponującej pojemności aż 6000 mAh. Według producenta nowe urządzenia zapewniają do 10 godzin nieprzerwanej rozgrywki w grach, nawet 17,5 godziny odtwarzania wideo w jakości FullHD oraz aż pięcioletnią trwałość ogniwa nawet po 1400 cyklach ładowania.

Technologia AI Bypass Charging kieruje energię bezpośrednio do komponentów urządzenia podczas ładowania w trakcie użytkowania, redukując degradację baterii o 30%. Oba modele wspierają ładowanie 45W SuperVOOC, które w 20 minut uzupełnia 50% pojemności baterii.

Topowy w tej serii model realme 14 5G wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm), dzięki czemu osiąga ponad 750 000 punktów w teście AnTuTu. W połączeniu z aż 12 GB RAM (rozszerzalnym do 26 GB wirtualnie) zapewnia to płynność w grach do 120 klatek/s oraz renderowanie wideo 4K. realme 14 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: brązowej, różowej i srebrnej zwanej Mecha Silver. Zwłaszcza ta ostatnia wersja wpadła mi w oko dzięki litograficznym wzorom na pleckach smartfona inspirowanych mechami i dodatkowym bajerom w postaci podświetlenia pierścieni obiektywów.

W tańszym modelu realme 14T 5G zastosowano MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G, zoptymalizowany pod kątem efektywności energetycznej. Mimo niższej wydajności procesor ten pozwala na komfortową wielozadaniowość i streaming HDR. Oba modele wyposażono w system chłodzenia parowego o powierzchni 6050 mm², obniżający temperaturę procesora o 20°C podczas intensywnego użytkowania. Ten model smartfona można kupić w trzech kolorach: czarnym, fioletowym i zielonym.

Główny aparat 50 MP w obu modelach wykorzystuje algorytm LightFusion 2.0, który poprawia dynamikę kolorów i redukuje szumy w warunkach słabego oświetlenia. Różnica pomiędzy modelami polega na obecności optycznej stabilizacji obrazu (OIS) wyłącznie w modelu realme 14 5G, co umożliwia płynne nagrywanie wideo 4K@60 fps. Tryb AI Snapshot automatycznie wykrywa ruch, dostosowując czas naświetlania do 1/8000 s, co eliminuje rozmycie nawet przy szybko poruszających się obiektach.

Przedni aparat 16 MP oferuje funkcję AI Beauty Video, która w czasie rzeczywistym koryguje niedoskonałości cery podczas nagrywania Stories.

Oba smartfony wyposażone są w ekran AMOLED o przekątnej 6,67-cala i rozdzielczości 2400x1080 pikseli, ale realme 14 5G wyróżnia się jasnością do 2000 nitów (vs. 1200 nitów w 14T), częstotliwością próbkowania dotyku 1500 Hz (vs. 720 Hz w 14T) i 111% pokryciem palety DCI-P3.

Technologia TÜV Rheinland Low Blue Light redukuje emisję niebieskiego światła o 60%, podczas gdy Dynamic Refresh Rate automatycznie dostosowuje odświeżanie (30-120 Hz) do wyświetlanej treści.

Nowe smartfony realme 14 mogą pochwalić się certyfikatem IP69, czyli odpornością na zanurzenie w wodzie, a także wodę pod ciśnieniem oraz gorącą. Teoretycznie więc można je wsadzić do zmywarki, ale raczej nie będziemy tego sprawdzać.

Ceny i dostępność w Polsce

realme 14 5G (12/256 GB) – w cenie 1599 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz – w ciągu najbliższych dni – pojawi się u operatora sieci Play. Dodatkowo wersja urządzenia z wariantem pamięci 8 GM RAM + 256 GM ROM dostępna jest u operatora sieci Plus.

realme 14T 5G (8/256 GB) – kosztujący 1199 zł smartfon można zakupić w internetowych kanałach sprzedaży sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz – w ciągu w najbliższych dni – u operatora sieci Play.

Wkrótce przetestujemy oba smartfony w codziennym użytkowaniu i sprawdzimy, czy rzeczywiście są takie odporne.