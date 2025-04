Pierwsze opinie o Jak wytresować smoka. Aktorski remake lepszy od animacji?!

fot. materiały prasowe

Jak wytresować smoka zbiera znakomite opinie! Universal Pictures i DreamWorks Pictures byli tak pewni, że mają świetny film, że pokazali go w Las Vegas podczas CinemaCon i pozwolili dzielić się opiniami w mediach społecznościowych na dwa miesiące przed premierą. Nie sposób znaleźć kogoś, kto nie jest zachwycony. Aktorska wersja zaskoczyła wszystkich, ponieważ twórca animacji i jednocześnie reżyser remake'a, Dean DeBlois, dokonał niemożliwego. Od bardzo dawna żaden film nie osiągał tak przytłaczająco pozytywnych opinii po pierwszym pokazie.

Czy wersja aktorska Jak wytresować smoka to dobry film?

Znakomity, fantastyczny, niesamowity – takie i inne pochlebne słowa padają od uczestników CinemaCon. Wszyscy są zgodni, że DeBlois nadał historii tę samą kinową magię co oryginał. Mamy do czynienia z wierną, uroczą, oszałamiająco zrealizowaną i pełną emocji adaptacją animacji, która zachwyca również zapierającymi dech w piersi efektami specjalnymi. Dzięki wizualnej spektakularności to wszystko działa jeszcze lepiej niż w pierwowzorze. Chwalą wygląd smoków.

Zebrani jeszcze nie oglądali finalnej wersji, ponieważ prace nad postprodukcją i wizualną stroną filmu nadal trwają, ale ich zdaniem już teraz wygląda on fenomenalnie. Jakość efektów specjalnych w Hollywood była w ostatnich latach krytykowana, więc jeśli nawet niedokończone ujęcia są już wychwalane, to zapowiada się zaskakująco dobrze.

Według zebranych reżyser przeniósł na ekran wszystko, co nadawało animacji styl, charakter i magię kina, a jednocześnie udało mu się jeszcze bardziej podnieść jakość opowieści w sposób trudny do wyjaśnienia. Wszyscy są w szoku, bo nikt nigdy nie widział, by remake osiągnął tak wysoki poziom.

Czytamy, że Mason Thames to idealny Czkawka. Perfekcyjny casting! Chwalony jest dobór aktorów do każdej roli – wszyscy podołali trudnemu zadaniu, nadając postaciom wyrazistość, charakter i osobowość znaną z animacji.

Padają argumenty, że jest to prawdopodobnie najlepszy remake animacji w historii. Dodają, że dla takich oszałamiających i poruszających filmów chodzi się do kina. Krytycy podkreślają, że w większości jest to wierne odtworzenie znanej historii, ale dodano nowe sceny i rozwinięto różne rzeczy. Zmiany są jednak kosmetyczne i nie wpływają znacząco na odbiór filmu, który i tak prezentuje bardzo wysoki poziom.

Jak wytresować smoka – o czym jest film?

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając dotychczasowe przekonania społeczności Wikingów.

Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym kowalem Pyskaczem Gburem, Czkawka musi zmierzyć się ze światem podzielonym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę do pokoju, przekraczając granice swoich światów i redefiniując, co to znaczy być bohaterem oraz przywódcą.

Premiera filmu Jak wytresować smoka odbędzie się 13 czerwca 2025 roku w kinach. Recenzje najpewniej pojawią się bliżej debiutu w kinach, gdy odbędą się kolejne pokazy dla mediów.