Matrix: Zmartwychwstania - intrygujący spot. Co się dzieje z Trinity?

fot. materiały prasowe

Matrix: Zmartwychwstaniadoczekał się chińskiego spotu po tym, jak ogłoszono, że film przeszedł cenzurę. Ma on intrygujące ujęcie z rozpływającą się Trinity oraz... z "budowanym" Morfeuszem. Ten drugi aspekt przewijał się teoriach i spekulacjach po pierwszym zwiastunie. W nich czytaliśmy, że młody Morfeusz prawdopodobnie został odtworzony przez maszyny.

Matrix: Zmartwychwstania - spot

Na razie szczegóły fabuły nie są znane i być może nadchodzący pełny zwiastun powie o tym cokolwiek więcej. Ze słów scenarzysty wiemy, że nie jest to tradycyjny sequel, ale film, którzy ma zaburzyć zasady blockbustera. Do tego z opisu fabuły wiemy, że to kontynuacja i rozbudowanie pierwszego Matrixa. Nikt jednak nie ignoruje sequeli, więc wszystko staje się zagmatwaną zagadką.

Matrix: Zmartwychwstania - galeria

Matrix: Zmartwychwstania

Matrix: Zmartwychwstania - premiera 22 grudnia 2021 roku w polskich kinach. W USA film będzie mieć premierę hybrydową, czyli trafi również do platformy HBO Max.