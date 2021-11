Matrix: Zmartwychwstania - nowy plakat. Neo w okularach i znanym płaszczu

zrzut ekranu/Warner Bros.

Matrix: Zmartwychwstania doczekał się kinowego plakatu, czyli tego, który będzie wisiał w kinach na całym świecie, promując widowisko. Na nim widzimy po raz pierwszy Neo przypominającego siebie z poprzednich filmów. Okulary i płaszcz to nieodłączne części jego charakterystycznego stylu. Towarzyszą mu inni bohaterowie wraz z Trinity oraz młodym Morfeuszem.

Matrix: Zmartwychwstania - galeria

Matrix: Zmartwychwstania

Matrix: Zmartwychwstania - o czym film?

Jest to kontynuacja historii opowiedzianej w pierwszym Matrixie, która osadzona jest 20 lat po tym filmie. W opisie czytamy, że jest to kontynuacja i zarazem rozbudowanie oryginalnego filmu. Historia osadzona jest w bardziej prowokacyjnej rzeczywistości, która jest bardziej subiektywna niż kiedykolwiek do tej pory. Szczegóły nowej historii są trzymane w tajemnicy, by zaskoczyć widzów.

Tym razem za kamerą stoi sama Lana Wachowski. Druga siostra nie jest związana z projektem. Premiera zaplanowana jest na grudzień 2021 roku. W Polsce film będzie tylko w kinach, ale w USA będzie mieć premierę hybrydową i trafi też na ekrany platformy HBO Max.