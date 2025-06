Sony Pictures

Reklama

Nowy film z Margot Robbie i Colinem Farrellem w rolach głównych zaprowadzi nas w przeszłość protagonistów, aby wraz z nimi przeżyć kluczowe momenty ich życia. Za reżyserię filmu odpowiada koreański twórca, znany pod pseudonimem Kogonada. Reżyser najbardziej znany jest ze świetnie ocenianego dramatu sci-fi pod tytułem Yang.

A Big Bold Beatiful Journey - zwiastun

A Big Bold Beatiful Journey - fabuła, obsada, premiera

Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to samotni nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego przyjaciela. W wyniku zaskakującego splotu okoliczności wyruszają razem w Wielką, odważną, piękną podróż — zabawną, fantastyczną i rozległą przygodę, podczas której mogą na nowo przeżyć kluczowe chwile ze swojej przeszłości. To doświadczenie pozwala im zrozumieć, jak trafili do miejsca, w którym obecnie się znajdują… i być może daje im szansę, by zmienić swoją przyszłość.

W filmie poza główną obsadą pojawią się Kevin Kline i Phoebe Waller-Bridge. Za reżyserię odpowiada Konogada, zaś scenariuszem zajął się Seth Reiss. Premiera A Big Bold Beatiful Journey zapowiedziana została na 19 września 2025 roku w Stanach Zjednoczonych.