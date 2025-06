Czy Michael Bay nakręci Skibidi Toilet? Reżyser nie pozostawia wątpliwości

fot. materiały prasowe

Informacja o tym, że Michael Bay przewodzi pracom nad filmem Skibidi Toilet, stała dość popularna w sieci. Reżyser znany z serii Transformers zdementował te doniesienia. Pomimo zeszłorocznej zapowiedzi, że Bay pracuje nad adaptacją tego internetowego fenomenu, sam zainteresowany twierdzi, że żaden z jego obecnych projektów nie zawiera słowa skibidi, wbrew temu, co krąży w sieci. Tak reżyser wypowiedział się o pogłoskach na temat jego potencjalnego przyszłego projektu:

Wiecie, jak mama i tata zawsze powtarzali: ‘Nie wierz we wszystko, co przeczytasz w internecie’? Wszedłem wczoraj do sieci i zobaczyłem, że wszyscy piszą o tym co reżyseruję – a ja dobrze wiem, co reżyseruję, i to nie jest to, o czym wszyscy mówią. To cały stos projektów filmowych. Jeden z nich jest w poważnej fazie przygotowań, drugi w początkowej, jeden sam piszę, a dwa szykuję do produkcji. Ale wśród nich nie ma nic, co nosiłoby tytuł 'Skibidi'. Więc może po prostu zakończmy tę legendę, okej? Usłyszliście to ode mnie.

Blockbuster to był dopiero początek. Czas na książki o Skibidi Toilet

Czym jest Skibidi Toilet?

Skibidi Toilet to internetowa seria animacji wykonanych w grze Garry's Mod. Wyróżnia się niezwykle chaotycznym, dziwacznym stylem, który łączy absurdalny humor i niskobudżetową grafikę 3D. Historia opowiada o konflikcie głów wystających z ubikacji i śpiewających utwór SKIBIDI zespołu Little Big, a humanoidalnymi postaciami z kamerami lub monitorami zamiast głów.

