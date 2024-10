Joaquin Phoenix uważa, że Joker 2 jest "fatalny"? Nagranie z oficjalnej premiery filmu

Warner Bros./Empire

Joker: Folie a deux nie spodobał się ani krytykom ani publiczności. To może zaskakiwać, ponieważ podczas oficjalnej premiery w trakcie festiwalu filmowego w Wenecji produkcja Todda Phillipsa otrzymała ponad dwunastominutowe owacje na stojąco. Po czasie i negatywnym stosunku widowni do filmu po ogólnoświatowej premierze, ciekawscy fani powrócili do nagrań z tamtego okresu. Okazuje się, że ich zdaniem Joaquin Phoenix krytykował film podczas jego oficjalnej premiery.

Joaquin Phoenix uważa, że Joker 2 jest "fatalny"?

Do odczytania ruchu warg użyto specjalnego programu napędzanego przez sztuczną inteligencję. Należy to nadal traktować z przymrużeniem oka, ale oto, co rzekomo Phoenix i Lady Gaga twierdzili o Jokerze 2:

Joaquin Phoenix: Jest fatalny. Lady Gaga: Nie mów tak! Wcale nie jest. JP: Uważam, że taki jest. LG: Naprawdę tak sądzisz? JP: Zdecydowanie. LG: Dlaczego? O czym ty mówisz? JP: Zakończenie mogło być inne. LG: Nie! Mi się podobało. JP: Naprawdę? Ojej...

Jeśli uznać, że jest to prawda, a sztuczna inteligencja spisała się na medal, to ma to pewien sens. Przyznano, że do Jokera 2 nakręcono kilka różnych zakończeń, aby w ten sposób upewnić się, że to prawdziwe nie wycieknie.

