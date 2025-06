Czy Karen zostanie superbohaterką? Nowe zdjęcia zza kulis 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie

Netflix

Niedawne zdjęcie z planu kolejnego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie pokazało nowego White Tigera, a w jego pobliżu zauważono kobietę z zakrytą czerwoną maską twarzą. Fani odkryli, że była to Deborah Ann Woll jako Karen Page. Podsyciło to fanowskie spekulacje, jakoby bohaterka również miała przywdziać kostium i stać się zamaskowaną mścicielką. Nie jest to abstrakcyjna teoria, ale Karen może też po prostu ukrywać swoją tożsamość dlatego, że znajduje się na celowniku specjalnej jednostki Kingpina zwalczającej samozwańczych bohaterów.

Daredevil: Odrodzenie - zdjęcia zza kulis

O co chodzi w Daredevil: Odrodzenie?

Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o nadludzkich zmysłach, kontynuuje swoją walkę o sprawiedliwość jako Daredevil, prowadząc jednocześnie prężnie działającą kancelarię. W tym samym czasie Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), niegdysiejszy szef przestępczego podziemia w Nowym Jorku, teraz skupia się na karierze politycznej w Nowym Jorku. Jednak gdy ich dawne tożsamości ponownie wychodzą na światło dzienne, los nieuchronnie prowadzi ich ku dramatycznemu starciu.