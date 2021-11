Matrix: Zmartwychwstania - plakaty postaci. Neo, Trinity i nowi bohaterowie

fot. Warner Bros.

Nowe plakaty filmu Matrix: Zmartwychwstaniaa pokazują postacie. Są tutaj Neo i Trinity, którzy ponownie są grani przez Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss. Mamy również nowe osoby jak: Analityk (Neil Patrick Harris), Lexy (Erendira Ibarra), Bug (Jessica Henwick) oraz młody Morfeusz (Yahya Abdul-Mateen II). Plakat dostała też postać grana przez Priyankę Choprę, aczkolwiek oficjalnie nie wiadomo, kim ona jest.

Matrix: Zmartwychwstania - plakaty

Matrix: Zmartwychwstania

Matrix: Zmartwychwstania - o czym film?

Jest to kontynuacja historii opowiedzianej w pierwszym Matrixie, która osadzona jest 20 lat po tym filmie. W opisie czytamy, że jest to kontynuacja i zarazem rozbudowanie oryginalnego filmu. Historia osadzona jest w bardziej prowokacyjnej rzeczywistości, która jest bardziej subiektywna niż kiedykolwiek do tej pory. Szczegóły nowej historii są trzymane w tajemnicy, by zaskoczyć widzów.

Tym razem za kamerą stoi sama Lana Wachowski, a jej siostra nie jest związana z projektem. Premiera zaplanowana jest na grudzień 2021 roku. W Polsce film będzie tylko w kinach, ale w USA będzie mieć premierę hybrydową i trafi też do platformy HBO Max.