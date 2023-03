MCU - producent o zasadach multiwersum. Starają się zachować logiczną spójność

fot. materiały prasowe

W ostatnim czasie motyw multiwersum widzowie mogli oglądać w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania, w którym pojawił się Kang Zdobywca (Jonathan Majors). Wcześniej inny wariant tej postaci wprowadzono w serialu Loki. Po niezbyt udanej produkcji z Paulem Ruddem niepokój w fanach budzi to czy, czy Marvel Studios panuje nad zasadami związanymi z tą ważną dla 5. Fazy koncepcją. Producent tego filmu wyjaśnił, jak wygląda praca nad tym motywem.

Stephen Broussard, który odpowiada za produkcję Ant-Mana 3, podczas podcastu D23 Inside Disney odniósł się do spotkania z 2021 roku prezesa Marvel Studios Kevina Feige'ego z zespołem producentów na temat multiwersum i jego zasad.

(śmiech) Tak, to interesujące. Powiedziałbym, że na takich spotkaniach chodzi o to, aby starać się zachować logiczną spójność uniwersum, co różni się od zgodności naukowej. Myślę, że nikt nie powinien oglądać tych filmów myśląc, że zdobędzie dyplom z fizyki kwantowej lub innych przedmiotów naukowych, ale to w porządku. Mam nadzieję, że po ich obejrzeniu [widzowie] zainteresują się tymi dziedzinami i zajmą się prawdziwymi studiami.

Dodał, że we wszystkich filmach są raczej logicznie spójni. Niezależnie od tego czy trzymają się swoich zasad czy je naginają lub łamią to zawsze wszystko wiąże się z pytaniem czy jest to satysfakcjonujące pod względem emocjonalnym.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy emocje. Jeśli wydaje się, że to będzie rezonować, a historia będzie spójna, wtedy wiemy, że publiczność będzie po naszej stronie.

Producent przyznał, że wszystkie filmy mają coś, co nazywa kuglarstwem. Próbują skłonić do obejrzenia magicznej sztuczki, więc zadaniem filmu jest to, aby nie zwracać uwagi na zasady lub jak do tego doszło. Uważa, że wszystkie filmy są oceniane jako udane lub nie na podstawie tej zręczności i tego, jak dobrze ukryto te magiczne sztuczki.

Motyw multiwersum powróci w filmach Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars, do których obecnie pisane są scenariusze. Tego lata zobaczymy go również w 2. sezonie serialu Loki.

