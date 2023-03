The Bear - teaser 2. sezonu. Kiedy premiera?

fot. materiały promocyjne

The Bear to komediodramat o młodym szefie kuchni Carmenie 'Carmy' Berzatto, który powrócił do Chicago po traumatycznej śmierci w jego rodzinie. Na miejscu mężczyzna musiał zająć się lokalnym, familijnym biznesem – barem z kanapkami The Original Beef of Chicagoland.

Pierwszy sezon zyskał dużą popularność, a Jeremy Allen White zdobył Złotego Globa oraz nagrdoę Critics’ Choice Television za pierwszoplanową rolę. Serial otrzymał zamówienie na 2. sezon, którego premiera jest zaplanowana na czerwiec 2023 roku. Będzie liczyć 10 odcinków, czyli o 2 więcej niż poprzedni, a historia skupi się na otwarciu nowej restauracji.

W sieci pojawił się teaser drugiej serii The Bear, który możecie obejrzeć poniżej.

The Bear - teaser 2. sezonu

W obsadzie oprócz White'a występują Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Abby Elliott.

Serial powstaje dla telewizji FX, którego nowe odcinki trafiają na amerykańską platformę streamingową Hulu. W Polsce pierwszy sezon jest w całości dostępny na Disney+.

