EA Sports FC 25 - Polka najlepszą strzelczynią w grze! Gracze chętnie sięgają po tę zawodniczkę

fot. EA

Electronic Arts zdecydowało się podzielić z graczami ciekawą infografiką, w której zebrano garść statystyk dotyczących EA Sports FC 25 po 25 dniach od premiery w ramach wczesnego dostępu. W tym czasie rozegrano ponad 1,7 miliarda meczów, w których trakcie padło 4,3 miliarda bramek. Nie zabrakło tam również polskiego akcentu. Ewa Pajor, zawodniczka FC Barcelona Femení i kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, znalazła się na pierwszym miejscu w top 5 strzelczyń, a także jest drugą najczęściej wybieraną kobietą w trybie Rush.

Dzięki statystykom wiemy również, że sam tryb Rush, nastawiony na rozgrywkę 5v5, cieszy się sporym zainteresowaniem i rozegrano w nim już ponad 300 milionów gier. Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze mecze, to tutaj obyło się bez większych zaskoczeń. Gracze najchętniej decydują się na zestawienie ze sobą Realu Madryt i FC Barcelony, zarówno jeśli chodzi o piłkę nożną mężczyzn, jak i kobiet.

EA Sports FC 25 - infografika

EA Sports FC 25 dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, to zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją.