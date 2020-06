Quake VR nabiera rumieńców. Od teraz zagramy w niego ze znajomymi

fot. materiały prasowe

Choć od premiery Quake’a minęło już blisko ćwierć wieku, tytuł ten nadal przyciąga do siebie szerokie grono graczy, w tym również moderów-pasjonatów. To dzięki jednemu z nich powstał Quake VR, który przenosi grę do wirtualnej rzeczywistości. A w nowej aktualizacji dodano do niego szereg usprawnień uatrakcyjniających rozgrywkę.

Najważniejszą zmianą w łatce v0.0.5 jest wprowadzenie trybu wieloosobowego. Pozwoli on stanąć w szranki z żywymi przeciwnikami oraz opcjonalnymi botami, które zapolują na nas w wirtualnej rzeczywistości:

Aktualizacja wprowadza również samouczek, w którym nowi gracze będą mogli poznać środowisko gry i zobaczyć, jak Quake prezentuje się w goglach VR. Misja treningowa pozwoli przećwiczyć wszelkie podstawy i przygotuje nas na wyzwania trybów jedno- i wieloosobowego. Od teraz można także wgrać nowe, autorskie mapy. Na tym nie koniec zmian, powody do zadowolenia mają również posiadacze gogli Vive Index – aktualizacja wdroży obsługę technologii rozpoznawania położenia palców, dzięki czemu będziemy mogli porozumiewać się z innymi graczami za pomocą gestów (niekoniecznie tych kulturalnych).

Do uruchomienia gry w wirtualnej rzeczywistości konieczne jest posiadanie oryginalnej wersji Quake’a. Modyfikację dodającą tryb VR pobierzemy ze strony projektu.