Pierwsze opinie na temat filmu Towarzysz. Czy krytyków zaskoczył morderczy romans z androidem?

fot. materiały prasowe

Reklama

Na moment pisania tego tekstu na portalu Rotten Tomatoes pojawiło się 35 recenzji, z których tylko 3 dziennikarzy oceniło film negatywnie. Według Tomato Meter 91% krytyków wydało pozytywny werdykt na temat produkcji, co w średniej ocen daje 7,4 na 10. Jest to zdecydowanie udany debiut reżyserski Drew Hancocka. Dotychczas pracował on głównie jako scenarzysta.

Zemsta seksualnego robota. Zwiastun horroru Towarzysz

Jak recenzenci oceniają film Towarzysz?

Wszelkie recenzje zdecydowanie chwalą dzieło Hancocka ze względu na niespodziewanie oryginalne podejście do motywu zbuntowanej sztucznej inteligencji. Ten często ogrywany motyw ma nie skupiać się na maszynie, która nagle wyzwala się spod władzy swojego znacznie bardziej ograniczonego twórcy i zaczyna się na nim mścić, tak jak mogliśmy to zobaczyć w dziełach Ridleya Scotta czy Jamesa Camerona. Tutaj sam bunt androida ma przedstawiać znacznie bardziej ludzki konflikt: wedle recenzentów postać Iris ma przede wszystkim wyrażać feminizm i pokazać kobietę, która próbuje zrozumieć czy partner ją kocha, czy wykorzystuje.

Wśród opinii pojawia się wiele zarzutów do marketingu filmu, który ma niepotrzebnie zdradzać główny twist związany z tym, że główna bohaterka jest androidem. Wielu krytyków uznaje, że Hancock bardzo dobrze prowadzi do ujawnienia tego faktu i niewiedza o tym elemencie fabuły mogłaby pozytywnie wpłynąć na odbiór filmu.

Zdecydowanie chwalona jest tu gra aktorska. Oklaski zbiera tu przede wszystkim Sophie Thatcher, która bardzo dobrze ma radzić sobie z rolą specyficznej, ale dającej się lubić Iris. Jednak bardzo dużo dobrych opinii jest na temat gry aktorskiej Jacka Quaida, który perfekcyjnie wcielił się w rolę Josha, złego i natarczywego chłopaka, pełnego najgorszych możliwych cech.

Film zbiera dużo plusów za swoje połączenie komedii z horrorem, co również ma dodawać mu mnóstwo świeżości. Brutalność jest określana jako tania, ale nie przeszkadza to w seansie, a co ważniejsze jest efektywnie używane.

Recenzje zdecydowanie przysłużą się temu filmowi, którego premiera w Polsce nastąpi 31 stycznia 2025 roku.