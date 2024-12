Marvel Studios chce wprowadzić nową superbohaterską grupę do MCU? Jest powiązana z X-Menami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według znanego scoopera MTTSH, Marvel Studios pracuje nad serialem o superbohaterskiej drużynie Excalibur. Prawdopodobnie byłoby to live-action. Jest to o tyle ciekawe, że już wcześniej pojawiły się plotki o Excaliburze, jednak wtedy miał to być film z Black Knightem Kita Harringtona, który zadebiutował w Eternals.

Excalibur zadebiutowało w komiksach pod koniec lat 80. i miało być odgałęzieniem X-Menów. Stworzyli ją scenarzysta Chris Claremont i artysta oraz współscenarzysta Alan Davis. Superbohaterska grupa była dowodzona przez Kapitana Brytanię. Już wcześniej były plotki, że studio planuje niedługo wprowadzić postać do MCU, więc byłaby to dobra okazja. W skład Excaliburu wchodziło wielu znanych mutantów, w tym Nightcrawler czy Rachel Summers aka Phoenix.

Później pojawiły się również inne wersje drużyny: w 2008 powstała nowa seria Excalibur, która nie miała za wiele wspólnego z oryginałem, bo opowiadała o tym, jak Profesor X i Magneto po latach sporu próbowali wspólnymi siłami odbudować Genoshę. Kolejna wersja była za prowadzona przez Betsy Braddock aka Psylocke, czyli siostrę Kapitana Brytanii.

Czas pokaże, czy plotka okaże się prawdziwa. Na razie to tylko doniesienie, więc należy traktować je z przymrużeniem oka. Szczególnie, że nawet plany odnośnie potwierdzonych projektów potrafią się dynamicznie zmieniać.

