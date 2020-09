Mulan - słabe otwarcie filmu Disneya w Chinach [box office]

fot. Disney

Mulan to film aktorski na podstawie znanej animacji Disneya oraz starej chińskiej legendy. Produkcja zadebiutowała w Chinach w ten piątek i niestety nie udało się jej osiągnąć zadowalających wyników w box office. Pierwszego dnia Mulan zarobiła nieco ponad 6 mln dolarów. To oznacza, że uzyskanie przyzwoitego wyniku w pierwszy weekend otwarcia będzie niezwykle trudne. Spekuluje się, że film Disneya może zarobić na chińskim rynku ok. 40-50 mln dolarów.

Wcale nie lepiej prezentują się wyniki filmu na rynku w USA, gdzie produkcja dostępna jest na Disney+ za dokonaniem dodatkowej opłaty. Nieoficjalnie podaje się, że Disney zarobił 33,5 mln dolarów, co dalekie jest od optymizmu. Produkcja zadebiutowała też m.in. w Polsce, ale tutaj nie ma jeszcze danych odnośnie liczby odwiedzających.