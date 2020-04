My Spy z Davem Bautistą w VOD. Kolejne filmy opóźnione

Jak podaje portal Deadline, Amazon Studios nabyło od STSFilms prawa do filmu My Spy z udziałem Dave'a Bautisty. Produkcja zamiast do kin, trafi na Amazon Prime Video. Kinowa premiera miała odbyć się 17 kwietnia, ale na razie nie wiadomo kiedy dokładnie film pojawi się na VOD. Wszystko spowodowane jest oczywiście pandemią koronawirusa i faktem, że kina wciąż pozostają zamknięte. Historia skupia się wokół agenta CIA (Bautista), który skazany jest na działanie u boku dziesięcioletniej dziewczynki.

Z kolei studio Universal zdecydowało się przesunąć premierę nowego filmu M. Night Shyamalana. Niezatytułowany jeszcze projekt miał trafić do kin 26 lutego 2021 roku. Universal zdecydowało jednak przesunąć na ten termin film Nobody z Bobem Odenkirkiem. Nowej daty premiery projektu Shyamalana jeszcze nie znamy. Deadline donosi również, że zmianom uległa data adaptacji horroru Normana Partridge'a pt. Dark Harvest. Film trafi do kin 24 września 2021 roku. Akcja rozgrywa się w roku 1963 podczas nocy Halloween. Zawsze o tej October Boy wychodzi z pól kukurydzy ze swoim ostrzem i rządzą krwi.