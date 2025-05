Avengers: Doomsday – Aktor z X-Menów o scenie walki. Nie wierzył, z kim ma walczyć!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alan Cumming w filmie Avengers: Doomsday powraca do roli X-Mena znanego jako Nightcrawler. Po raz pierwszy zagrał go w X-Men 2 w 2003 roku. W wywiadzie dla BuzzFeeda wygadał się, co robi na planie superprodukcji Marvela – i tym samym potwierdził, że dojdzie do walki jego postaci ze znanym superbohaterem.

Avengers: Doomsday – Nightcrawler kontra Mister Fantastic

Alan Cumming ujawnił, że właśnie uczył się choreografii sceny walki z Pedro Pascalem, który wciela się w Reeda Richardsa, czyli Mister Fantastica z Fantastycznej Czwórki. Okoliczności fabularne konfliktu nie zostały ujawnione, ale już pojawiły się spekulacje, że dochodzi do kolizji światów multiwersum, w wyniku której obaj bohaterowie stają po przeciwnych stronach.

– Znowu gram Nightcrawlera, a wczoraj uczyłem się choreografii do sceny walki. Uczę się tych ruchów i pytam: „A z kim właściwie będę walczyć?” A oni mi odpowiadają: „W tej scenie uderzasz Pedro Pascala w tył głowy”. Nie mogę w to uwierzyć! – zdradził aktor.

Niewykluczone, że w związku z alternatywnymi światami Nightcrawler i Reed Richards stają się wrogami przez przypadek. Postacie te nie znają się, więc taka pomyłka w fabule jest możliwa.

Avengers: Doomsday - wszystkie potwierdzone postacie

Prace na planie Avengers: Doomsday wciąż trwają. Premiera zaplanowana jest na maj 2026 roku.