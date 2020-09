Nomadland - zwiastun filmu. Frances McDormand podróżuje przez Stany Zjednoczone

Fox Searchlight Pictures

Nomadland to film oparty na powieści autorstwa Jessiki Bruder pod tytułem Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Produkcja opowiada prawdziwą historię kobiety imieniem Fern, która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. W tej sytuacji zdecydowała się prowadzić koczowniczy tryb życia, podróżując przez Stany Zjednoczone. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się Frances McDormand, David Strathairn, Linda May i Charlene Swankie. Reżyseruje Chloe Zhao, która obecnie pracuje nad widowiskiem Marvela Eternals.

Nomadland - premiera filmu w USA 4 grudnia.