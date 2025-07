Projekt życia Petera Jacksona przebije nawet Władcę Pierścieni. Gigantyczny ptak powróci

Colossal Biosciences

Ta wiadomość z całą pewnością wywoła wielkie poruszenie nie tylko w świecie nauki, ale i wśród miłośników popkultury. Peter Jackson, uwielbiany przez widzów twórca kinowej trylogii Władca Pierścieni, oficjalnie połączył siły z firmą Colossal Biosciences i instytutem badawczym Ngāi Tahu Research Centre, aby doprowadzić do "wskrzeszenia" moa olbrzymiego, najwyższego ptaka, jaki kiedykolwiek istniał. Reżyser nie stara się nawet ukrywać, że przywrócenie do istnienia gigantycznego zwierzęcia jest jego projektem życia, większym niż stworzone przez niego filmy.

Colossal Biosciences, która "wskrzesiła" już wilka strasznego aka wilkora, pracuje nad ożywieniem szeregu innych wymarłych gatunków: mamuta włochatego, ptaka dodo, wilkowora tasmańskiego czy dzięcioła wielkodziobego. Wczoraj firma ogłosiła, że do tej listy dołącza moa olbrzymi, mierzący ok. 3,6 metra wysokości ptak, który zamieszkiwał nowozelandzką Wyspę Południową do XV wieku - za umowną datę jego wyginięcia przyjmuje się 1440 rok. Do końca istnienia gatunku doprowadziły polowania ludzi, którzy osiedlili się na rzeczonej wyspie zaledwie kilkaset lat wcześniej. Jak przedstawia to sam Peter Jackson:

Kiedy dorastasz w Nowej Zelandii, moa stanowi bardzo ważną i dominującą część naszej kultury. Chociaż wyginął 600 lat temu, była to największy ptak, jaki kiedykolwiek istniał. Nie był dinozaurem — nie w tym sensie, że żył bardzo dawno temu. Żył tutaj, gdy byli tu już ludzie. Zawsze istniała w nas ta romantyczna wizja, że pewnego dnia moa mógłby powrócić.

Powrót moa olbrzymiego jak lądowanie na Księżycu

Reżyser, który kilka miesięcy temu firmował swoją twarzą "wskrzeszenie" wilka strasznego, wraz z żoną Fran Walsh nawiązali współpracę z Colossal Biosciences wcześniej. Laureat 3 Oscarów wyjawia, że warunkiem wyłożenia pieniędzy na firmę była kwestia przywrócenia do życia moa, która przewijała się już w trakcie ich pierwszej rozmowy z szefem Colossal, Benem Lammem. Cały projekt ma dla Jacksona ogromne znaczenie osobiste, co doskonale uwypukla on we wczorajszym komunikacie prasowym:

Jako dziecko byłem podekscytowany wieloma cudami nauki, które, jak zakładałem, miały się wydarzyć, zanim skończę 25 lat. Po lądowaniu na Księżycu oczywiste było, że będziemy mieć latające samochody, zanim dostanę prawo jazdy, nie wspominając o osobistych łodziach podwodnych i plecakach odrzutowych. Z niecierpliwością czekałem na niepodważalny dowód na istnienie UFO, a także Yeti czy potwora z Loch Ness... Nie miałem wątpliwości, że wymarłe stworzenia, takie jak mamut i dodo, wkrótce znów będą chodzić pośród nas.

Filmowiec dodaje:

Wizja świata, która roztaczała się przed nami, była pełna ogromnego potencjału. Sześć dekad później można śmiało powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, daleki jest od cudów. Tak wiele marzeń nigdy się nie spełniło. Kilka lat temu dowiedziałem się o Colossal Biosciences. Poznanie pracy tej imponującej grupy inteligentnych ludzi rozbudziło we mnie nadzieję na przyszłość.

Peter Jackson ma w domu 400 kości moa

W rozmowie z serwisem Screen Rant Ben Lamm wyjawia, że badania naukowe mające doprowadzić do "wskrzeszenia" moa już trwają. Pod koniec zeszłego roku firma zaczęła pobierać próbki z 400 kości ptaka, które należą do prywatnej kolekcji Jacksona i Walsh, później natomiast rozpoczęło się sekwencjonowanie DNA. Ze wspomnianych 400 fragmentów szkieletu tylko 25 było obiecujących pod kątem materiału genetycznego, choć koniec końców pobrano go jedynie z dwóch kości. Istotne jest to, że Colossal posiada części szkieletu wszystkich 9 znanych gatunków moa; poza olbrzymim są to także moa mniejszy, zaroślowy, górski, ruarangi z Wyspy Północnej, wielkostopy czy sięgający 3 metrów kuranui.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze, które stworzenie stanie się matką zastępczą dla moa. Być może będzie to przedstawicielka rodziny kusaczy, najbliższych żyjących krewnych wymarłego ptaka, bądź emu - drugiemu z nich wszczepiono już nawet pierwotne komórki rozrodcze, co nie udało się wcześniej nikomu. Projekt genomu moa ma zostać opracowany do połowy 2026 roku, natomiast narodzin pierwszego ze "wskrzeszonych" stworzeń powinniśmy spodziewać się dwa lata później. Równie ważna jest praca instytutu Ngāi Tahu, który odpowiada m.in. za wybór potencjalnych siedlisk dla powracającego do życia zwierzęcia. W tym kontekście najczęściej mówi się o utworzeniu rezerwatów położonych w chłodniejszych, górzystych obszarach - to właśnie tam moa przeniosły się w ostatnim etapie istnienia gatunku.

Warto zauważyć, że moa olbrzymi miał również naturalnego wroga - wielkiego orła Haasta, który potrafił upolować nie tylko największe osobniki, ale i ludzi. Colossal zapewnia, że nie będzie pracował nad odtworzeniem jego materiału genetycznego; przywrócenie go do życia mogłoby stać się zagrożeniem dla psów, kotów, jak i samych mieszkańców Nowej Zelandii.

Reżyser zapewnia, że nie kończy kariery

W wywiadzie dla Screen Rant Peter Jackson zapewnia, że tak wielkie zaangażowanie w działania Colossal nie oznacza dla niego końca kariery reżysera czy scenarzysty. Twórca podkreśla, że w chwili obecnej pracuje nad trzema różnymi projektami, w tym nad scenariuszem Polowania na Golluma. Na koniec dodaje jednak, że "wskrzeszenie" moa olbrzymiego może być dla niego "najbardziej ekscytującym jak do tej pory przedsięwzięciem w moim życiu, większym niż jakikolwiek film, który mógłbym stworzyć".

