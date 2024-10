Anna Kendrick: "Zapytałam siebie, czy czuję się obrzydliwie z tego powodu. I tak było"

fot. IMDb

Randka w ciemno była reżyserskim debiutem Anny Kendrick, którą możecie znać z Pitch Perfect. Artystka postanowiła przekazać swoje zarobki z projektu ofiarom przemocy i przestępstw seksualnych.

„Możecie mi uwierzyć, że w tym wypadku nigdy nie chodziło o zarobki. Wszystkie zasoby zostały przeznaczone na realizację filmu” – wyjaśniła Kendrick w podcaście Crime Junkie AF.

Thriller był oparty na prawdziwej historii Rodneya Alcala, seryjnego mordercy, który zgłosił się do popularnego amerykańskiego programu rozrywkowego, by znaleźć kolejną ofiarę. Anna Kendrick nie tylko wyreżyserowała film, ale również zagrała główną rolę. Artystka wyjaśniła, że czułaby się "obrzydliwie", gdyby zapłacono jej za film o ofiarach mordercy.

„Dopiero na tydzień przed TIFF pomyślałam: «Och, ten film sporo zarobi». Wtedy moje myślenie zmieniło się z «Dajcie znać, kiedy zaczniemy» na «O mój Boże, jestem za to odpowiedzialna». Pracy przy produkcji było tak dużo, że ledwie wyrobiliśmy się przed TIFF. Pomyślałam wtedy, że film teraz zacznie zarabiać i zapytałam siebie, czy czuję się obrzydliwie z tego powodu. I tak było.

Kendrick pokreśliła, że nie zarabia na Randce w ciemno. Pieniądze trafią lub trafiły do ​​RAINN i National Center for Victims of Violent Crime. Choć wciąż ma mieszane uczucia, to wydawało jej się to najlepszym rozwiązaniem.