Keanu Reeves i China Mieville łączą siły. Nadchodzi powieściowy BRZRKR

Seria komiksowa BRZRKR opowiada losach przeklętego wojownika, półboga, który zmuszony jest do zanurzania się przez wieki w przemocy. Już w sierpniu wydawnictwo Prószyński i S-ka wyda powieściową odsłonę tego uniwersum.

Powieść Księga Innych Miejsc to opowieść Keanu Reevesa oraz Chiny Miéville’a, inspirowana uniwersum komiksów BRZRKR; dzieło inne niż wszystko, co dotychczas stworzyli ci dwaj rozpoznawalni twórcy. W tej opowieści wieczny wojownik znany jako B. zostaje nakłoniony do pomocy amerykańskim służbom w zamian za obietnicę... śmiertelności.

Księga innych miejsc ukaże się po Polsku 12 sierpnia br.

Księga Innych Miejsc to „przebojowa, a zarazem wyrafinowana i nastrojowa“ (Los Angeles Times) opowieść Keanu Reevesa oraz Chiny Miéville’a, inspirowana uniwersum komiksów BRZRKR; dzieło inne niż wszystko, co dotychczas stworzyli ci dwaj mistrzowie eksperymentów gatunkowych.

Potrzebowaliśmy specjalnego narzędzia. Dlatego zwróciłam się z prośbą do bogów.

Legendy o wojowniku, którego nie sposób zabić, krążyły od zawsze. O wojowniku, który widział, jak cywilizacje rodzą się i upadają. Nosił różne imiona: Unute, Śmierć.

Dziś znany jest po prostu jako B.

Jakże pragnie być śmiertelny!

Szefowie tajnej amerykańskiej jednostki operacyjnej obiecują, że mu w tym pomogą. W zamian za wsparcie.

Lecz gdy zwykły żołnierz powraca do życia, to niemożliwe zdarzenie dowodzi, że istnieje siła jeszcze bardziej zagadkowa, niż sam B. Jest co najmniej tak samo potężna.

I ma własny plan.

W tej niepowtarzalnej współpracy, łączącej jedyny w swoim rodzaju styl i wyobraźnię Miéville’a z przejmującą narracją Reevesa, dwaj artyści stworzyli coś absolutnie wyjątkowego – dzieło, które zachwyci dotychczasowych fanów i przyciągnie tłumy nowych.

Keanu Reeves, aktor wybitny i wszechstronny, za sprawą swoich różnorodnych kreacji filmowych odcisnął niezatarte piętno na świecie rozrywki. Sławę przyniosły mu role w filmach z serii Matrix i John Wick. W 2021 roku zadebiutował jako autor komiksów dwunastoczęściowym cyklem powieści graficznych BRZRKR rozprowadzanym przez BOOM! Studios; seria ta błyskawicznie zyskała miano najlepiej sprzedającego się komiksowego debiutu od ponad dwudziestu pięciu lat. W 2023 roku powrócił na ekrany kin w Johnie Wicku 4, który został najbardziej dochodowym filmem z tej serii. W ostatnich latach wystąpił także w filmach Matrix Zmartwychwstania, Chyba na pewno ty, Toy Story 4 oraz w grze Cyberpunk 2077.

China Miéville jest autorem beletrystyki i literatury faktu, wielokrotnie figurującym na listach bestsellerów New York Timesa. Napisał między innymi Miasto i Miasto, Ambasadoria oraz Dworzec Perdido. Otrzymał stypendium Guggenheima w dziedzinie literatury pięknej, jest laureatem nagród World Fantasy, Hugo oraz Arthura C. Clarke’a. Jego publikacje z dziedziny literatury faktu to między innymi studium prawa międzynarodowego i historia Rewolucji Październikowej.