Obi-Wan Kenobi - SPOILER z Mrocznego widma ma dialogi. Co powie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Zgodnie z wcześniejszymi informacji portalu makingstarwars.net w serialu Obi-Wan Kenobi pojawi się Liam Neeson w roli Qui-Gon Jinna, Pamiętamy go z Mrocznego widma jako mistrza Obi-Wana, który zginął w walce z Darthem Maulem.

Obi-Wan Kenobi - Qui-Gon w serialu

W ostatnim 6. odcinku zobaczymy Qui-Gon Jinna w formie ducha Mocy. Objawi się on Kenobiemu w tej scenie, co spotka się ze zdumieniem Obi-Wana, którym z trudem będzie wierzyć w to, co widzi. Qui-Gon Jinn uśmiecha się do Kenobiego i pyta go: "czemu zajęło ci to tyle czasu?". Potem duch Jinna dodaje, że był z nim przez cały czas. Przypomnijmy, że w Zemście Sithów Obi-Wan dowiedział się od Yody, że Qui-Gon się z nim skontaktował i Kenobi miałby nauczyć się tego od zielonego mistrza. Z uwagi naj ego stan psychiczny i zaburzony związek z Mocą nie był w stanie tego osiągnąć przez wiele lat. Dopiero wydarzenia serialu odbudowały w nim to, co czyni go mistrzem Jedi i ostatecznie Qui-Gon mu się objawia.

Wcześniej Jason Ward informował, że pierwsze pojawienie się Qui-Gona nastąpi podczas walki na miecze świetlne z Darthem Vaderem. Kenobi słyszy wówczas głos Jinna, który mu doradza.

Ta scena pojawienia się ducha Mocy ma o tyle znaczenie,że Kemobi po wydarzeniach z Zemsty Sithów cierpi na zespół stresu pourazowego i depresję. Czuje się okrutnie samotny, a ta informacja od Qui-Gona daje mu świadomość,że nigdy nie był sam.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+.

