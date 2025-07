Który Predator był najlepszy? Ranking kosmicznych łowców [TOP 15]

fot. materiały prasowe

W 2025 roku premierę miał Predator: Pogromca zabójców, a już wkrótce otrzymamy kolejną kinową część zmagań jednego z najpopularniejszych kosmicznych łowców. Prey było niespodziewanym sukcesem, któremu udało się zrewitalizować markę i dać jej drugie życie. Teraz Dan Trachtenberg będzie chciał podtrzymać dobry kurs. Niedawno wspominał, że ma wiele innych planów na to, co można dalej zrobić z tą kultową franczyzą. Sugerował, że może chodzić o odwiedzanie różnych okresów historycznych podobnie do Prey, gdzie tamtejsi wojownicy walczyliby przeciwko Predatorowi.

Predator: Strefa zagrożenia niebawem wkroczy do kin i przedstawi wydarzenia tym razem z perspektywy samego łowcy. Tymczasem mamy dla Was zestawienie dotychczasowych ekranowych Predatorów. Który z nich jest najlepszy? Ocenialiśmy to na podstawie wielu czynników. Począwszy od zachowania, designu postaci, przez ilość upolowanych ofiar, a na byciu po prostu "cool" skończywszy. Nie da się ukryć, że to, w jakim filmach wybrane Yautja występowały też miało znaczenie, ponieważ niektóre z nich trudno było brać poważnie. Innym z kolei brakowało czasu ekranowego do zabłyśnięcia i były jedynie tłem dla ważniejszych postaci w tych samych filmach.

Koniecznie dajcie znać, który Predator jest Waszym ulubionym.

Który ekranowy Predator był najlepszy? [TOP 15]

15. Greyback (Predator 2) Ilość ofiar: nieznana.

