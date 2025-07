Słabe oceny The Old Guard 2 z Charlize Theron. Co poszło nie tak?

fot. Netflix

Pierwszy sezon The Old Guard, w którym główną rolę zagrała Charlize Theron, cieszył się dużą popularnością na platformie Netflix. Również uzyskał 80% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Z kolei średnia ocen widzów wyniosła przyzwoite 71%. Po pięciu latach doczekaliśmy się drugiej części, która zadebiutowała na streamingu 2 lipca. Niestety kontynuacja okazała się rozczarowaniem.

Dlaczego The Old Guard 2 jest tak słabym filmem?

The Old Guard 2 nie powtórzył sukcesu pierwszej części. W serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 28% "świeżości" przy 40 recenzjach. Średnia ocen widzów wynosi 45%, co też jest kiepskim wynikiem.

Recenzenci wskazują, że film jest nużący i niedopracowany pod względem scenariusza. Dialogi są sztuczne i uproszczone. Julian Roman z MovieWeb rozwija tę myśl:

The Old Guard 2 zachwyca znakomitą choreografią walk i wysokobudżetową akcją, ale wszystkie te atrakcje nie mogą przebić się przez słabo rozwiniętą fabułę i zaskakująco słabego złoczyńcę.

Jeden z krytyków stwierdził nawet, że The Old Guard 2 sprawia wrażenie wypełnionego akcją odcinka serialu telewizyjnego, który jest stratą czasu. Krytyka spada również na CGI, słabe oświetlenie i kiepski dźwięk. Inni dodają, że to mdła i apatyczna kontynuacja, która zmarnowała talent Charlize Theron i Umy Thurman. Recenzenci zgodnie piszą, że filmowi nie udaje się uchwycić uroku pierwszej części, ale Charlize Theron wciąż jest chwalona za swoją kreację. Natomiast produkcja jest bezdusznym sequelem, po którym nie wyczekuje się na trzecią część, pomimo cliffhangera.

The Old Guard 2 - fabuła

Andy powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat.

W obsadzie znajdują się Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor oraz wspomniana Veronica Ngo. Ponadto w filmie wystąpili Uma Thurman oraz Henry Golding.